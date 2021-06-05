Київ, Львів і далі: в яких містах України на вихідних можна буде вакцинуватися

В яких містах України на вихідних можна буде вакцинуватися / УНІАН

Найближчими вихідними (5-6 червня) у десяти українських містах запрацюють центри масової вакцинації від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я.

Повністю список міст виглядає так:

1) Київ, на базі Міжнародного виставкового центру;

2) Львів, на базі стадіону "Арена Львів";

3) Одеса, на базі ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, ЗОШ "Кримська";

4) Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;

5) Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

6) Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант";

7) Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь";

8) Миргород Полтавської області, на базі Будинку культури Миргородської міської ради;

9) Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат";

10) Рівне на базі Обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

У Київському центрі масової вакцинації від COVID-19 в перші дні роботи охочих прищеплювали препаратом CoronaVac, створеним китайською компанією Sinovac Biotech. В Україні є ще кілька вакцин від коронавірусу. Всі препарати необхідно колото два рази.

В Україні вакцинація почалася 24 лютого. У країні спочатку почали прищеплювати медпрацівників, військових і літніх людей. Пізніше черга дійшла до деяких спортсменів і працівників сфери освіти.

Станом на 2 червня в Україні вакцинували 1 076 793 людини, при цьому дві дози отримали 138 090 осіб, поділилися в МОЗ.