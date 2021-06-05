УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Київ, Львів і далі: в яких містах України на вихідних можна буде вакцинуватися

5 червня 2021, 00:19

Як повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я, вже завтра і післязавтра, з 5 по 6 червня в десяти містах запрацюють центри вакцинації.

Вакцинація
В яких містах України на вихідних можна буде вакцинуватися / УНІАН

Найближчими вихідними (5-6 червня) у десяти українських містах запрацюють центри масової вакцинації від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я.

Повністю список міст виглядає так:

1) Київ, на базі Міжнародного виставкового центру;

2) Львів, на базі стадіону "Арена Львів";

3) Одеса, на базі ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center, ЗОШ "Кримська";

4) Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка;

5) Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

6) Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант";

7) Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь";

8) Миргород Полтавської області, на базі Будинку культури Миргородської міської ради;

9) Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат";

10) Рівне на базі Обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

читайте такожЛяшко назвав головні провали COVID-вакцинації в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

У Київському центрі масової вакцинації від COVID-19 в перші дні роботи охочих прищеплювали препаратом CoronaVac, створеним китайською компанією Sinovac Biotech. В Україні є ще кілька вакцин від коронавірусу. Всі препарати необхідно колото два рази.

В Україні вакцинація почалася 24 лютого. У країні спочатку почали прищеплювати медпрацівників, військових і літніх людей. Пізніше черга дійшла до деяких спортсменів і працівників сфери освіти.

Станом на 2 червня в Україні вакцинували 1 076 793 людини, при цьому дві дози отримали 138 090 осіб, поділилися в МОЗ.

вакцинація новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Київ, Львів і далі: в яких містах України на вихідних можна буде вакцинуватися». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
На День ангела Олени привітання зворушливі і гарні листівкиНа День ангела Олени привітання зворушливі і гарні листівки Чи може сон на лівому боці бути небезпечним для серця: лікарі дали відповідьЧи може сон на лівому боці бути небезпечним для серця: лікарі дали відповідь Гороскоп на 1 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: дві заборони у коханні та нежданий дохідГороскоп на 1 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: дві заборони у коханні та нежданий дохід Людмила Барбір в ексклюзивній червоній сукні здивувала красою на фестивалі "Молодість"Людмила Барбір в ексклюзивній червоній сукні здивувала красою на фестивалі "Молодість" Наймодніше фарбування волосся на літо 2021: теплий блонд у стилі 60-х і французький моккоНаймодніше фарбування волосся на літо 2021: теплий блонд у стилі 60-х і французький мокко

Останні новини

11:46

У Китаї дозволили колоти вакцину від коронавірусу Sinovac дітям від трьох років

11:37

Гороскоп на завтра 6 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: блискучий успіх чи крах надій і травми Відео

11:33

Торгові центри та кінотеатри: де в Україні можна вколотися від COVID-19

11:31

Речі, які жінка у жодному разі не повинна вдягати на весілля Відео

11:22

Експерт пояснив, як Лукашенко буде використовувати Протасевича Відео

Реклама
10:18

"Засмоктало" до апарата МРТ і покалічило: спливли несподівані деталі небезпечної діагностики в Одесі Відео

09:52

Табачник, Богатирьова, Піскун: у РНБО назвали 20 колишніх топчиновників, яких виселяють з держдач Відео

09:29

У Харкові пригрозили влаштувати бійню, як у Казані: хто і навіщо поширив погрози Відео

09:17

На Прикарпатті стався землетрус

08:44

Наймодніше фарбування волосся на літо 2021: теплий блонд у стилі 60-х і французький мокко Фото Відео

08:21

Закон про олігархів: до чого найбільше запитань і чому Рада спробує "пропетляти" Погляд

08:15

Коронавірус в Україні: за добу майже дві тисячі випадків зараження і тисяча госпіталізацій Відео

08:14

Гороскоп на 5 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: службовий "переворот" та грубий прорахунок Відео

08:01

Лукашенко використовує жорстокі сталінські методи, інтерв'ю Протасевича "вимушене" - МЗС Чехії Відео

07:28

"Не дозволю, щоб мене робили дебілом": Данілов відповів на "наїзд" Ляшка через Францію та Німеччину Відео

07:01

"У мене класна жопа": дочка Урганта зухвало оголила сідниці і викликала фурор

06:45

Роман Протасевич - це білоруська версія Наді Савченко Погляд

06:02

Свято Петра і Павла в 2021 році: якого числа, традиції і заборони Відео

05:25

В Україні різко злітають ціни на проїзд у транспорті: скільки платитимуть пасажири Відео

05:19

Чому смертельно небезпечно вішати магніти на холодильник

Реклама
05:02

Як захистити коліна під час присідань: прості способи Відео

04:30

Кравчук розкрив деталі майбутніх перемовин Байдена і Путіна про Україну Відео

04:30

У Білорусі пояснили, як силовики вибивали з Протасевича "зізнання" Відео

03:50

Синоптик розповіла, кого на вихідних в Україні заливатиме найсильніше Відео

02:06

"Ці вишеньки помацав би": майже гола Івлєєва знялася топлес і на шпильках

00:51

Загроза наступу на Київ: експерт РФ розкрив плани Путіна щодо України Відео

00:19

Київ, Львів і далі: в яких містах України на вихідних можна буде вакцинуватися Відео

04 червня, п'ятниця
23:57

У МОЗ розповіли, коли назавжди зникнуть паперові лікарняні

23:30

Зустріч Байдена і Путіна: у Білому домі розкрили плани США щодо України Відео

23:28

У Києві невідомі підстрелили топ-чиновника

22:58

У Мін'юсті розповіли, в якому випадку олігарха можна буде кинути за грати

22:44

Новий удар по Північному потоку-2: У Путіна оцінили ймовірність провалу запуску газопроводу Відео

22:30

Серцевий напад: цей сік з пікантним смаком може захистити від інфаркту Відео

22:16

Захищає від раку і старіння: дієтолог пояснив, як правильно їсти редис Відео

22:16

ВООЗ зробила тривожну заяву про вакцинацію від коронавірусу Відео

22:09

Скільки алкоголь залишається в організмі і які ризики Відео

21:57

У Зеленського заявили про таємне рішення РНБО щодо інтеграції України в НАТО Відео

21:24

У Харкові мати нещадно побила маленького сина "заради виховання" Відео

21:19

Зеленський закликав вирішити "долю олігархів" в Україні на референдумі Відео

20:34

В Україні з'являться нові дорожні знаки: що треба знати водієві Відео

Реклама
20:10

Ігри серії No More Heroes від божевільних японців отримали дату виходу на ПК Відео

20:04

Наколота ручка: у Житомирі лікарі витикали голкою кінцівку дитині Відео

20:02

Порошенко" під страхом приводу " все-таки з'явився на допит в СБУ Відео

19:49

Неможливе явище путінського пострадянського періоду Погляд

19:48

"Потрібна добра воля України": Путін пояснив ситуацію з транзитом газу після запуску СП-2 Відео

19:45

Творці Ratchet & Clank презентували ностальгічний ролик напередодні виходу нової частини Відео

19:25

Путін зізнався, чого очікує від зустрічі з Байденом

19:00

З'явилися невтішні новини для фанатів українського ігросеріалу Metro Відео

18:35

У Зеленського різко закликали Францію і Німеччину відповісти за захоплення Росією Криму Відео

18:26

Комбуча і схуднення: лікар дала відповідь Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти