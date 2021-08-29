Київ накрила потужна гроза: люди влаштували аквадискотеку

Люди бродили по щиколотки у воді / скріншот

Негода не покидає Україну. У неділю, 29 серпня, в Києві пройшла гроза. Вона супроводжувалася буйним вітром і сильною зливою.

Дощ накрив центр, Виноградар та Голосіївський район.

Зокрема, центр виявився затопленим. Вулицями можна було плавати на човнах, проте з'явилися більш дивовижні ідеї. У Мережі опубліковано відео, як під дощем і у воді танцює людина.

Варто відзначити, що синоптики попереджали про негоду. Зазначалося, що в Києві 29 серпня вночі буде без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, північно-східний, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 13-15 градуса, вдень - 25-27 градуса.

Завтра, 30 серпня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються значні дощі, температура вночі 9-14 градусів, вдень ‒ 17-22 градусів.

Нагадаємо, раніше, 26 серпня, деякі регіони України спіткала негода. Похолодання прийшло на всю територію країни. А ось Одесу до того ж залило потужним дощем. Також від зливи постраждав Київ, який опинився в заторах, а по Миколаєву пронісся шквальний вітер з градом.