Київ спростував заяву Держдепу про узгодження угоди США і Німеччини щодо СП-2 з Україною

У МЗС України оцінили заяву представників Держдепу США / УНІАН

Українська сторона не брала участі в переговорах і узгодженні пакету домовленостей США і Німеччини щодо газопроводу Північний потік-2.

Як підкреслив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Європейській правді, українська сторона не приєднувалася до переговорів та узгодження пакету домовленостей США та Німеччини.

"Разом з тим, ми продовжуємо діалог з усіма нашими партнерами у баченні шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ і посилення енергетичної стійкості України і Центральної Європи в цілому", - сказав представник МЗС України.

Він переконаний в тому, що єдиним вигодонабувачем кризи в регіоні є Росія.

"Відповідно ми вважаємо, що США і Німеччина повинні відповідально поставитися до нейтралізації загроз Північного потоку-2", - додав Ніколенко.

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Як відомо, в Держдепі заявили про те, що Вашингтон активно консультувався з Києвом при підготовці угоди з Берліном по трубопроводу Північний потік-2 і включив запропоновані українською стороною ідеї в текст угоди.

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Раніше стало відомо про те, що Вашингтон і Берлін досягли угоди по Північному потоку-2. Згідно з домовленостями, США будуть домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років.

У разі агресії Москви проти Києва, Німеччина зобов'язується ввести санкції проти Росії на національному рівні і лобіювати таке рішення в ЄС. Обмеження будуть спрямовані на припинення експорту російських енергоносіїв до Європи. Про це заявила заступник держсекретаря Вікторія Нуланд.