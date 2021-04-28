Київ залишає червону зону карантину: що дозволено з 1 травня

Що дозволено в Києві з 1 травня / УНІАН

Київ виходить з червоної зони карантину. Як повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов, відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ і НС.

За його словами, сьогодні комісія прийняла рішення, що місто Київ з 1 травня виходить з цієї зони карантину. Київ перейде відразу в жовту зону карантину.

"Вирішили скасувати з 00 години 00 хвилин 1 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня", - повідомив міністр.

З 1 травня у Києві дозволено:

перевезення пасажирів громадським транспортом у звичайному режимі (з дотриманням певних норм);

роботу закладів торгівлі, торгово-розважальних центрів;

роботу ринків, ярмарків;

роботу закладів громадського харчування;

роботу спортивних залів, фітнес-центрів;

роботу кінотеатрів, інших закладів культури;

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів.

З 5 травня в Києві дозволений:

освітній процес у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної( професійно-технічної), вищої освіти;

навчально-тренувальний процес у спортивних спорудах закладами фізичної культури і спорту;

прийом документів для зарахування дітей до перших класів;

конкурсний відбір до 5-10 класів з дотриманням вимоги не більше 10 осіб в одному приміщенні;

проведення професійно-практичної підготовки та Державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;

проведення атестації здобувачів вищої освіти;

отримання документів про професійну(професійно-технічну), вищу освіту;

участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;

надання соціальних послуг;

роботу з обслуговування громадян у ЦНАП, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.

Однак Великодні богослужіння проводитимуться в режимі відеотрансляції.

При цьому відвідування храмів не буде забороненим. Освячення великодніх кошиків відбуватиметься на відкритому повітрі з дотриманням протиепідемічних заходів.

На період поминальних днів посилене патрулювання здійснюватиметься на території міських кладовищ.

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