Київ залишає червону зону карантину: що дозволено з 1 травня

Столиця з 1 травня залишає червону зону карантину, і влада опублікувала повний список пом'якшень і обмежень.
Київ виходить з червоної зони карантину. Як повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов, відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань ТЕБ і НС.
За його словами, сьогодні комісія прийняла рішення, що місто Київ з 1 травня виходить з цієї зони карантину. Київ перейде відразу в жовту зону карантину.
"Вирішили скасувати з 00 години 00 хвилин 1 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Києва, та застосувати на території міста Києва обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня", - повідомив міністр.
З 1 травня у Києві дозволено:
- перевезення пасажирів громадським транспортом у звичайному режимі (з дотриманням певних норм);
- роботу закладів торгівлі, торгово-розважальних центрів;
- роботу ринків, ярмарків;
- роботу закладів громадського харчування;
- роботу спортивних залів, фітнес-центрів;
- роботу кінотеатрів, інших закладів культури;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів.
З 5 травня в Києві дозволений:
- освітній процес у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної( професійно-технічної), вищої освіти;
- навчально-тренувальний процес у спортивних спорудах закладами фізичної культури і спорту;
- прийом документів для зарахування дітей до перших класів;
- конкурсний відбір до 5-10 класів з дотриманням вимоги не більше 10 осіб в одному приміщенні;
- проведення професійно-практичної підготовки та Державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;
- проведення атестації здобувачів вищої освіти;
- отримання документів про професійну(професійно-технічну), вищу освіту;
- участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;
- надання соціальних послуг;
- роботу з обслуговування громадян у ЦНАП, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.
Однак Великодні богослужіння проводитимуться в режимі відеотрансляції.
При цьому відвідування храмів не буде забороненим. Освячення великодніх кошиків відбуватиметься на відкритому повітрі з дотриманням протиепідемічних заходів.
На період поминальних днів посилене патрулювання здійснюватиметься на території міських кладовищ.
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Карантин у Києві - про що раніше повідомляв Главред:
- Ситуація з коронавірусом в Києві почала стабілізуватися, і чиновники столичної адміністрації допускають, що Київ може покинути червону зону карантину.
- Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні карантинних обмежень вводити не будуть.
- Київ стане наступним регіоном, який вийде з червоної зони карантину. Відповідне подання до Державної комісії з питань ТЕБ і НС подало Міністерство охорони здоров'я, заявив 27 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.