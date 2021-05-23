Київ зажадав звільнити Протасевича і висунув звинувачення Мінську

МЗС України / УНІАН

Україна відреагувала на затримання в Білорусі засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів у літаку рейсу Афіни-Вільнюс.

Міністерство закордонних справ України вимагає негайного звільнення затриманого Романа Протасевича, написав прес-секретар МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

Затримання в Мінську опозиційного журналіста в МЗС України назвали атакою режиму Олександра Лукашенка на свободу слова.

"В черговий раз тривожні новини з Білорусі. Цього разу в Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади.

Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого повинні бути безумовно гарантовані", - додав Ніколенко.

У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:

Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:

ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);

ст. 293 (організація масових заворушень);

ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).

Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.

Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.

Затримання Романа Протасевича: