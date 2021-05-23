Київ зажадав звільнити Протасевича і висунув звинувачення Мінську

У МЗС України заявили про атаку режиму Олександра Лукашенка на свободу слова.
Україна відреагувала на затримання в Білорусі засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів у літаку рейсу Афіни-Вільнюс.
Міністерство закордонних справ України вимагає негайного звільнення затриманого Романа Протасевича, написав прес-секретар МЗС Олег Ніколенко в Twitter.
Затримання в Мінську опозиційного журналіста в МЗС України назвали атакою режиму Олександра Лукашенка на свободу слова.
"В черговий раз тривожні новини з Білорусі. Цього разу в Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади.
Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого повинні бути безумовно гарантовані", - додав Ніколенко.
У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:
Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:
ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);
ст. 293 (організація масових заворушень);
ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).
Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.
Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.
Затримання Романа Протасевича:
- Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб".
- В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.