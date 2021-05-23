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Київ зажадав звільнити Протасевича і висунув звинувачення Мінську

23 травня 2021, 19:19
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У МЗС України заявили про атаку режиму Олександра Лукашенка на свободу слова.

В Україні відреагували на затримання Протасевича
МЗС України / УНІАН

Україна відреагувала на затримання в Білорусі засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів у літаку рейсу Афіни-Вільнюс.

Міністерство закордонних справ України вимагає негайного звільнення затриманого Романа Протасевича, написав прес-секретар МЗС Олег Ніколенко в Twitter.

Затримання в Мінську опозиційного журналіста в МЗС України назвали атакою режиму Олександра Лукашенка на свободу слова.

"В черговий раз тривожні новини з Білорусі. Цього разу в Мінську затримано білоруського журналіста Романа Протасевича. Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади.

Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого повинні бути безумовно гарантовані", - додав Ніколенко.

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У чому звинувачують Романа Протасевича в Білорусі:

Як зазначає TUT.by, Протасевич проходить обвинуваченим за такими статтями:

ч. 3 ст. 130 (вчиненні умисних дій, спрямованих на порушення соціальної ворожнечі за ознакою професійної приналежності);

ст. 293 (організація масових заворушень);

ст. 342 (організація групових дій, грубо порушують громадський порядок).

Ні по одне з цих статей не передбачена виняткова міра покарання, додає видання.

Санкції статей, за якими проходить в якості обвинуваченого затриманий в неділю в аеропорту Мінська Роман Протасевич, припускають покарання аж до позбавлення волі на строк до 15 років, йдеться в Кримінальному кодексі Білорусі.

Затримання Романа Протасевича:

  • Нагадаємо, 23 травня в Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб".
  • В Євросоюзі різко відреагували на дії Мінська і зажадали пояснень від білоруської влади.
Роман Протасевич новини України новини Білорусі Nexta Олег Ніколенко
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