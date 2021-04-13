Київ став другим у світі містом із забруднення повітря

Станом на 13: 00 13 квітня показник забруднення повітря в Києві становив 155 (тобто перевищує допустиму норму більш ніж в три рази).
13 квітня 2021 року Київ опинився на другому місці в рейтингу міст усіх країн світу за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані екологічного ресурсу Iqair, який відстежує параметри забруднення повітря.
Станом на 13: 00 показник забруднення повітря в Києві становить 155 (тобто перевищує допустиму норму більш ніж втричі). Повітря в столиці України оцінюють як "нездоровий для чутливих груп" або "нездоровий". Поруч зі столицею України в рейтингу знаходяться Ухань (Китай) і Гуанчжоу (Китай), а очолює його Катманду (Непал).
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Забруднення повітря в Києві:
- У квітні 2020 року столицю накрила пилова буря і смог. Ситуацію значно посилили і пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.
- Завідувач відділу інформатики навколишнього середовища Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Іван Ковалець заявляв, що офіційна статистика в Україні щодо забруднення повітря занижена, за деякими речовинами – в сотні разів.
- Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що в п'яти великих українських містах спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації оксиду вуглецю. За його словами, перевищення концентрації оксиду вуглецю в повітрі характерно для осіннього періоду.
Автор: Дмитро Відоменко