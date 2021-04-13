Київ став другим у світі містом із забруднення повітря / УНІАН

13 квітня 2021 року Київ опинився на другому місці в рейтингу міст усіх країн світу за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані екологічного ресурсу Iqair, який відстежує параметри забруднення повітря.

Станом на 13: 00 показник забруднення повітря в Києві становить 155 (тобто перевищує допустиму норму більш ніж втричі). Повітря в столиці України оцінюють як "нездоровий для чутливих груп" або "нездоровий". Поруч зі столицею України в рейтингу знаходяться Ухань (Китай) і Гуанчжоу (Китай), а очолює його Катманду (Непал).

читайте такожЗабруднення повітря в Києві: еколог пояснив, що відбувається

Забруднення повітря в Києві: