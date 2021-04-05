Київ йде на жорсткий локдаун: повний список заборон

Карантин у Києві вже з 5 квітня посилять / УНІАН

З 5 квітня в Києві запроваджують жорсткий карантин. Як каже мер Києва, метою локдауна є зниження мобільності населення, тому працівників офісів, студентів і школярів зобов'яжуть перейти на дистанційну роботу.

Суворий карантин у Києві діятиме з 5 по 16 квітня, однак пом'якшення в більш ранній термін можливе.

Так, весь громадський транспорт, наземний і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, перевозити можна буде виключно співробітників підприємств критичної інфраструктури.

Зазначається, що заповненість транспортних засобів не повинна становити більше 50% від кількості сидячих місць. Таке ж правило працює і для пасажирських перевезень в передмістя Києва і міжміських рейсів всередині області.

У столиці з понеділка закриють до відвідування:

школи (у тому числі для молодших класів);

дитячі садки.

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Зазначимо, з 20 березня в Києві діють обмеження червоної зони карантину. Не можна:

відвідувати заклади культури та розваг (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали та інше);

відвідувати ТЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проводити релігійні заходи на площі менше 10 квадратних метрів на одну людину;

проводити масові розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші заходи;

пускати глядачів на спортивні змагання;

ходити в басейни;

перебувати без маски на території загального користування (площі, вулиці, парки, сквери та інше);

працювати в офісі співробітникам підприємств бюджетної сфери та приватних підприємств (крім підприємств критичної інфраструктури),

проводити продуктові ярмарки з 1 квітня.

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