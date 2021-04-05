Київ йде на жорсткий локдаун: повний список заборон

Суворий карантин у Києві діятиме з 5 по 16 квітня.
З 5 квітня в Києві запроваджують жорсткий карантин. Як каже мер Києва, метою локдауна є зниження мобільності населення, тому працівників офісів, студентів і школярів зобов'яжуть перейти на дистанційну роботу.
Суворий карантин у Києві діятиме з 5 по 16 квітня, однак пом'якшення в більш ранній термін можливе.
Так, весь громадський транспорт, наземний і метро - працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто, перевозити можна буде виключно співробітників підприємств критичної інфраструктури.
Зазначається, що заповненість транспортних засобів не повинна становити більше 50% від кількості сидячих місць. Таке ж правило працює і для пасажирських перевезень в передмістя Києва і міжміських рейсів всередині області.
У столиці з понеділка закриють до відвідування:
- школи (у тому числі для молодших класів);
- дитячі садки.
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Зазначимо, з 20 березня в Києві діють обмеження червоної зони карантину. Не можна:
- відвідувати заклади культури та розваг (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали та інше);
- відвідувати ТЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проводити релігійні заходи на площі менше 10 квадратних метрів на одну людину;
- проводити масові розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші заходи;
- пускати глядачів на спортивні змагання;
- ходити в басейни;
- перебувати без маски на території загального користування (площі, вулиці, парки, сквери та інше);
- працювати в офісі співробітникам підприємств бюджетної сфери та приватних підприємств (крім підприємств критичної інфраструктури),
- проводити продуктові ярмарки з 1 квітня.
Карантин в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, через яку по всій країні може бути запроваджений жорсткий карантин. За його словами, умовою є 50-70% регіонів, які максимально посилили обмеження.
- 20 березня у Києві почався посилений карантин, який триватиме три тижні. До 9 квітня у столиці забороняється проведення масових заходів, робота закладів культури, торгово-розважальних центрів та закладів сфери громадського харчування. Певні обмеження діють і в роботі громадського транспорту.
- Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.