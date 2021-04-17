Київ висилає дипломата РФ після провокації з українським консулом у Пітері

Російський дипломат повинен покинути Україну протягом 72 годин.
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на висилку з Росії затриманого в Санкт-Петербурзі українського консула Олександра Сосонюка, якого ФСБ звинуватила у шпигунстві.
У МЗС України прийняли рішення про висилку з України старшого дипломата посольства РФ у Києві, йдеться в повідомленні на сайті українського зовнішньополітичного відомства.
Російський дипломат повинен покинути Україну протягом 72 годин, підкреслили в МЗС України.
Раніше ФСБ провела очну ставка, під час якої залишився за кадром неназваний чоловік, який представився продавцем з місцевого ринку Юнона, повідомив про те, що Сосонюк нібито хотів купити у нього бази даних громадян РФ.
Судячи з усього, свідчення анонімного російського торговця стали підставою для звинувачення українського дипломата.
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Затримання в РФ консула України Сосонюка:
- 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.
- У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.
- Підкреслюється, що така діяльність "несумісна зі статусом дипломатичного працівника" і носить "явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації".
- До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.