Київ захлеснув небезпечний TikTok-челлендж: опубліковано фото малолітніх "героїв"

У Києві з коліс авто діти крадуть ковпачки / Associated Press

У Києві набирає популярність небезпечний челендж, який стрімко поширюється в соціальної мережі TikTok.

При цьому діти і підлітки влаштовують між собою "змагання", де фактором успіху є чило крадених з авто колісних ковпачків, пише ресурс Київ Оперативний.

Звернемо увагу на те, що учасники небезпечної розваги хваляться своїми трофеями в мережі.

У той же час нерідко "героїв" неадекватоного челленджа ловлять на гарячому, про що свідчить опубліковане фото. На ньому зображені неповнолітні, у яких знайшли десятки скручених ковпачків.

У повідомленні підкреслюється, що дітей затримали у Варшавському мікрорайоні Києва.

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"Один неадекват з мільйонною армією передплатників сказав, що круто красти ковпачки з коліс авто, і його наслідувачі відразу почали робити так само", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що заради ефектного відео для сервісу TikTok підлітки в Луцьку станцювали на могилах і фотографувалися з портретами померлих людей.

"Були такі персони, які танцювали на могилах і фотографувалися з портретом мертвої людини", – йдеться в ролику до відео.

Поліція оперативно знайшла підлітків і відкрила провадження через наругу над могилами.