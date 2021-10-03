Киян попередили про різкий зліт тарифів на опалення: названо нові суми

У Києві можуть підвищити тарифи на опалення / УНІАН

У новому опалювальному сезоні тарифи на опалення у Києві можуть істотно змінитися в бік збільшення.

Вартість опалення та гарячої води для споживачів у столиці передбачається підвищити майже на 50%, йдеться в проекті рішення, опублікованому на сайті Київської міської державної адміністрації.

У документі наведені нові цифри вартості 1 гігакалорії тепла в новому опалювальному сезоні. За неї доведеться викласти вже 2381 гривню. Відзначимо, що раніше 1 Гкал тепла коштувала 1654 гривні.

Звернемо увагу, що ще не опубліковано розпорядження про встановлення та застосування тарифів рішення про механізм компенсації з боку держави.

Додамо,що для столичних споживачів до минулорічної платіжки за тепло доведеться додати приблизно 1-1, 3 тисяч гривень.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.

Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників. Звернемо увагу, що окремі газопостачальні компанії підняли тариф вище 30 гривень за кубометр газу.