УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Киянам не вдасться уникнути вакцинації від коронавірусу - Кличко

2 жовтня 2021, 10:51
Прослухати новину
Зупинити

Громадяни не зможуть відвідувати громадські заклади Києва без щеплення від коронавірусу.

Кличко
Киянам не вдасться уникнути вакцинації від коронавірусу / УНІАН

Жителям Києва не вдасться уникнути вакцинації від коронавірусу, ба більше, вона може стати примусовою, заявив мер столиці України Віталій Кличко.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" градоначальник підкреслив, що вакциновані містяни зможуть вільно відвідувати громадські заклади або користуватися міським транспортом.

"Ми не хочемо доводити до примусової вакцинації, але дійдемо до того, що якщо ви хочете їздити в громадському транспорті, то без вакцинації ви цього не зможете зробити. Якщо ви хочете піти до громадських закладів, то також без вакцинації ви цього не зможете зробити", - підкреслив Кличко.

За даними мера, в столичних лікарнях на сьогодні 1200 коронавірусних хворих у важкому стані під киснем.

Водночас у столиці вакцинувалися 1 млн 800 тисяч осіб.

Реклама

Зазначимо, коронавірус у Києві за добу 1 жовтня виявили у 534 осіб. За останні 24 години в Києві померли 22 людини з діагнозом COVID-19. Усього за час пандемії жертвами хвороби стали 5428 жителів столиці.

читайте такожВакцинація в Україні: Зеленський доручив прищепити 70% держслужбовців за 2 тижніНагадаємо, 23 вересня, вся Україна офіційно перейшла до "жовтої" зони адаптивного карантину. У країні почали діяти привілеї для вакцинованих громадян.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що якщо більшість українців вакцинується від коронавірусу до наступного року, то вже навесні 2022 року карантин в Україні можуть повністю скасувати.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу.

viber
новини Києва Віталій Кличко коронавірус в Києві вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Киянам не вдасться уникнути вакцинації від коронавірусу - Кличко». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: пропозиція руки і серця і романтичні пригодиЛюбовний гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: пропозиція руки і серця і романтичні пригоди Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: ціна на газ у Європі побила новий рекордШантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: ціна на газ у Європі побила новий рекорд В Україну повернеться літо: астролог розповів про погоду в жовтні-2021В Україну повернеться літо: астролог розповів про погоду в жовтні-2021 Газова криза стрясає Європу, а Росія "потирає руки": Газпром б'є рекорди з видобутку газуГазова криза стрясає Європу, а Росія "потирає руки": Газпром б'є рекорди з видобутку газу Україна - надійна транзитна країна: в ЄС підтримали Київ і зробили заяву щодо Угорщини та ГазпромуУкраїна - надійна транзитна країна: в ЄС підтримали Київ і зробили заяву щодо Угорщини та Газпрому

Останні новини

06:27

ПІзно підхопилися: що чекає на Україну після зменшення транзиту газу

06:02

У моду на осінь-зиму 2021 2122 увійшли стильні чоловічі стрижки, сила яких у невимушеності Фото

05:28

Чи міг Путін підхопити коронавірус і чи загрожує йому смерть: інфекціоніст оцінив ризики

05:02

Дієтолог розповіла, чим корисні груші та кому їх не можна їсти

04:22

Прикмети на 3 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

Реклама
03:50

"Розсадники вірусу": лікар пояснив, чи є користь від "жовтої зони"

03:02

Дике везіння цілий місяць: астролог назвала головних щасливчиків жовтня 2021 Відео

02:16

У МОЗ пояснили, хто з педагогів перебуває "під пильним контролем" Відео

01:38

Саакашвілі розповів, як потрапив до Грузії перед затриманням Відео

00:51

"Покупки рахуємо не грошима, а гонорарами": Кухар розповіла про шопоголізм і заздрість колег

00:19

Гороскоп на 3 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: серйозні збитки або порожні обіцянки Відео

02 жовтня, субота
23:55

Зеленський загадково висловився щодо ідеї балотуватися на другий строк

23:54

Україну накриє потужний антициклон: синоптики назвали терміни ще одного бабиного літа Відео

23:27

У Львові породілля померла від COVID: серце зупинилося після смерті дитини Відео

22:36

Укрзалізниця потрапила до гучного скандалу з "пасажирами-безхатченками"

22:04

У МОЗ розповіли про небезпеку вірусу папіломи людини

21:09

З'ясувалося, коли українці зможуть голосувати на виборах онлайн

20:35

Ляшко назвав терміни виробництва першої української вакцини від коронавірусу Відео

20:34

Вибори в Грузії: оприлюднили перші результати екзитполів

20:04

До Грузії прибули матір та син Саакашвілі Відео

Реклама
20:00

Наймодніше взуття осінь-зима 2021 2022, яке не захочеться знімати ні в дощ, ні в сніг Фото Відео

19:59

Мендель похвалилася "шабашем" і влаштувала сміливу фотосесію, показавши несподіване тату

19:31

Відставка Разумкова: чому це ніяк не вплине на політичні розклади Погляд

18:50

"Не вистачає досвіду": Зеленський висунув претензії "слугам народу" і назвав їх трієчниками Відео

18:34

В Україні злетять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка

18:25

У Києві відбувся вишкіл "Тотальний опір"

17:55

Причіп задавив 9-річного хлопчика: під Одесою катання дітей на тракторі закінчилося трагедією

17:35

Саакашвілі загрожує екстрадиція: у Тбілісі пояснили, як експрезидент потрапив до Грузії Відео

16:56

"Ногу збирають": Шефір розповів про стан водія, пораненого під час замаху Відео

16:22

Відставка Разумкова: Зеленський назвав помилку спікера, у Слузі народу стався "бунт" Відео

15:54

Ясько відповіла на хейт після зізнання про роман з Саакашвілі Відео

15:40

Як часто можна фарбувати волосся і чому Відео

15:22

З'їзд у Трускавці: Зеленський прибув на форум, "слуги" зібрали підписи за відставку Разумкова Відео

14:54

Венедіктова заявила, що проти Порошенка відкрито багато кримінальних справ Відео

14:53

У Маріуполі чоловік на очах у дитини зарізав нового коханого своєї колишньої та викрав 9-річну дочку Відео

14:49

Затримання Саакашвілі: Київ вимагає допуску консула, в Тбілісі відповіли Відео

13:36

"Купував прикраси у кредит": Кухар розкрила, як Стоянов завоював її серце

13:32

Лежала без свідомості у гаражі: під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню

12:43

"Слуга народу" Тищенко в Трускавці обматюкав свого однопартійця Відео

12:16

"Він громадянин України": Кулеба заявив, що МЗС надасть підтримку Саакашвілі Відео

Реклама
12:13

Напад на копів у Чернігові: один капітан поліції загинув, другий - у реанімації

11:38

Лист з грузинської в'язниці: Саакашвілі звинуватив Путіна у своєму затриманні Відео

11:02

Спочатку в утробі загинув малюк, за пів години - мати: у Львові померла породілля з COVID-19

10:51

Киянам не вдасться уникнути вакцинації від коронавірусу - Кличко

10:40

"Українці вмиратимуть вдома": лікар пояснив, чим загрожує зволікання із запровадженням локдауну Відео

10:19

Гороскоп на 2 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, грошові втрати, доленосна зустріч Відео

10:11

Місячний гороскоп на тиждень 4-10 жовтня: обман близької людини або фінансове благополуччя Відео

10:10

Тіла двох маленьких дівчаток і хлопчика виявила бабуся: 26-річна полячка задушила трьох дітей

09:51

Брітні Спірс звільнилася від опіки батька та повністю роздяглася - пікантні фото

09:28

Початок жовтня порадує теплом: синоптик дав детальний прогноз погоди в Україні на вихідні Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти