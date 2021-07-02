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Киянка народила унікальну трійню: у всіх малюків свій генетичний апарат

2 липня 2021, 20:34
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Діти народилися здоровими і вже вирушили додому.

немовля
Діти народилися здоровими / УНІАН

У Києві жінка народила хлопчика і двох дівчаток. Радісна подія здивувала медиків столичного пологового будинку, так як троє дітей відразу в Києві народилося вперше за останні 10 років. Більше того, у новонароджених індивідуальний генетичний код.

Артем, Аліса і Олександра - так назвали малюків. Породілля Тетяна розповіла журналістам ТСН, що новина про трійню спочатку її здивувала і навіть злякала, але після пологів все стало на місце і прийшов спокій.

Малюки з'явилися на світ на 36 тижні вагітності. Зараз їм 14 днів і вони вирушили додому.

"У нас за 10 років це перша трійня, вона унікальна. Зараз частіше ми бачимо трійні, це переважно метод репродуктивної технології, тобто вони штучні, а це природна трійня", - розповів директор Київського міського пологового будинку №3 Назарій Ботва.

Також медики зазначають, що це не близнюки, а окремі діти. У кожного з них свій генетичний апарат.

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Деякий час після народження, немовлята були у відділенні інтенсивної терапії через проблеми з установкою дихальних функцій. Тепер всі вони вже дихають самостійно і навіть додали у вазі.

Нагадаємо, мешканка ПАР народила 10 дітей і встановила новий світовий рекорд. 37-річна співробітниця роздрібного магазину стала мамою семи хлопчиків і трьох дівчаток. Малюки з'явилися на світ на 29-му тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину.

Навколо цієї історії плелися інтриги і місцева влада взяла її під свій контроль. У підсумку, дітей ніхто не бачив, а нібито багатодітний батько пізніше заявив, що нічого про це не знав. Пізніше автор статті Піт Рампеді вибачився перед редакцією за публікацію неперевіреної історії, а МОЗ країни так і не знайшло багатодітну матір та її дітей. При цьому, наголошується, що батьки можуть хотіти залишатися в тіні через культурні та традиційні переконання.

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