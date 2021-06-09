Київський міст Метро "завмер": стало відомо про підозрілий предмет

Рух на мосту Метро припинено через повідомлення про знахідку / kyivmaps.com

У Києві у середу, 9 червня, на мосту Метро через Дніпро було припинено рух.

Причина припинення руху – нібито мінування, повідомляє Obozrevatel з посиланням на відомості поліції Києва.

За даними видання, на пішохідній зоні мосту знайдено підозрілий предмет. На місці події працювали правоохоронці.

Правоохоронцям у середу повідомили, що біля мосту Метро на пішохідній зоні знайдено підозрілий предмет, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції у столиці.

Для перевірки отриманої інформації на місце події виїхали патрулі поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронцям о 13:05 повідомили, що між мостом Метро та з'їздом з Паркової алеї на відстані близько 15 метрів від дороги біля паркану пішохідної доріжки на набережній Дніпра лежить підозрілий предмет з мобільним та дротами, публікує відомості заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко Telegram-канал Страна.

Правоохоронці, які прибули на місце події, з'ясували, що знахідка складалася з таких компонентів – акумуляторна батарея, сонячна батарея та мобільний. Заступник міністра додав, що вибухові речовини чи пристрої не знайдені.

Біля мосту Метро знайдено саморобку / t.me/stranaua

Журналісти о 15:05 дізналися від поліцейських, що перевірку завершено.

Нагадаємо, у Києві у вересні 2019 року ветеран антитерористичної операції на Донбасі Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро нібито через нерозділене кохання. Зловмисника затримали.