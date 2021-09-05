Київський таксист побив двох іноземок і змушував очевидця НП мовчати

Жінки втекли від таксиста в готель / скріншот

В Києві біля готелю "Президент" стався кричущий інцидент. Таксист побив двох пасажирок, які приїхали в Україну з Італії. Причому, це сталося після того, як жінки розплатилися з водієм.

Як розповіла очевидиця НП Ольга Нємчова в Facebook, таксист жорстоко бив літню іноземку.

За словами Нємчової, після побиття чоловік намагався домовитися зі свідком, щоб вона мовчала.

"Прошу максимального розголосу, тому що агресор і надалі буде бити людей і буде безкарним! Ми з чоловіком стали свідками, як таксист підвіз до готелю "Президент" двох італійок поважного віку. Після розрахунку штовхнув, а потім вдарив одну з них, ногами добиваючи окуляри, які злетіли з жінки від удару. Налякані обидві швидко зникли в стінах готелю", - розповіла вона.

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Побачивши це, жінка заблокувала машину і пригрозила таксисту судом.

"Він почав доводити мені, що все зробив правильно, мовляв, просто не пощастило, що саме я їхала за ним, і тепер "псую йому день" потім почалися вмовляння, тиск на жалість ... я повела його до жінок на ресепшн просити вибачення. Перелякані, вони не відразу зрозуміли, що ми від них хочемо", - додала Нємчова.

За її словами, вона вже подала заяву в МВС.

Нагадаємо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися з перехожого. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася з перехожого, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.