Кілометровий сморід і зелена вода: у Мережі показали жахливий стан Дніпра в Києві

У Києві стухла річка біля торгового центру / скріншот

На лівому березі Києва біля торгово-розважального центру River Mall, розташованого на Дніпровській набережній, "протух" Дніпро. На узбережжі невеликої затоки почала утворюватися дивна піна зелено-блакитного відтінку.

Нагадаємо, відремонтовану затоку біля станції метро "Осокорки" презентували як "справжній Дубай". Але тепер назріває екологічна проблема. За словами місцевих жителів, всьому виною скидання будматеріалів та інших токсичних відходів будівництва прямо у воду.

"Тепер від водойми стоїть сильний сморід, який чути навіть через зачинене вікно в радіусі один кілометр", – повідомив Telegram-каналу Новини Києва і опублікував відео з річки.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика:

Раніше повідомлялося, що відпочивальники в Одесі почали скаржитися на білі смердючі плями в морі. Невідому субстанцію вони помітили після потужної зливи, яка пронеслася містом 26 серпня. За словами фахівців, це проблема, проте ніякі заходи для її вирішення не вживаються.

А тим часом у Держекоінспекції б'ють на сполох через стан екології. За словами Андрія Мальованого, Україна офіційно почала "жити в борг у природи" – українці використовували більше ресурсів, ніж навколишнє середовище може відновити за рік. Єдиний вихід – змінити підхід до споживання ресурсів.