"Кисіль" з медуз і безлюдні пляжі: в Мережі показали відео оксамитового сезону в Кирилівці

"Кисільний берег" через медуз в Кирилівці / скріншот

Багато відпочивальників сподівалися, що восени на Азовському морі стане менше медуз і можна буде нормально купатися. Проте опубліковані днями кадри з Кирилівки показують звичну картину.

"Хто мріяв про безлюдний пляж? Федотова коса. 3 вересня 2021 року", – повідомив Facebook-паблік "Улюблена Кирилова" і оприлюднив відео, на якому вся берегова лінія моря всіяна медузами, які розташовані щільно один до одного.

Щоправда, багато хто сумнівається в тому, що кадри насправді з Кирилівки, стверджуючи, що в місці їх відпочинку з медузами все нормально. Разом з тим, не варто забувати, що концентрація медуз непостійна і залежить від напрямку вітру і течій, зауважили інші.

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