"Кисіль" з медуз і безлюдні пляжі: в Мережі показали відео оксамитового сезону в Кирилівці

Через мінливий клімат варто звикати до медуз – вони у нас надовго, кажуть експерти.
Багато відпочивальників сподівалися, що восени на Азовському морі стане менше медуз і можна буде нормально купатися. Проте опубліковані днями кадри з Кирилівки показують звичну картину.
"Хто мріяв про безлюдний пляж? Федотова коса. 3 вересня 2021 року", – повідомив Facebook-паблік "Улюблена Кирилова" і оприлюднив відео, на якому вся берегова лінія моря всіяна медузами, які розташовані щільно один до одного.
Щоправда, багато хто сумнівається в тому, що кадри насправді з Кирилівки, стверджуючи, що в місці їх відпочинку з медузами все нормально. Разом з тим, не варто забувати, що концентрація медуз непостійна і залежить від напрямку вітру і течій, зауважили інші.
Азовське море страждає від навали медуз: головне
- Нашестя медуз у 2021 році зафіксували в липні на пляжах Бердянська.
- Згодом навала тварин накрила береги Кирилівки та Лазурного. Цього року їх настільки багато, що їх збирають по всьому березі і вивозять тачкам.
- Через мінливий клімат варто звикати до медуз – вони у нас надовго, кажуть експерти.
Автор: Денис Пономаренко