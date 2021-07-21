Кислотні дощі: експерт попередила про небезпеку після аварії на Рівнеазоті

Вибух на заводі Рівнеазот / Єгор Фірсов

Помаранчеві гази, що виникли на місці аварії на підприємстві Рівнеазот, є нітрозними газами або "лисячим хвостом", розповіла викладач хімії Оксана Мисіна.

Як пояснила вона в коментарі Суспільному, він складається з оксиду нітрогену чотиривалентного.

"Нітратна кислота розкладається на цей газ, і він потім може, відповідно, взаємодіяти з водою і випадати у вигляді кислотних дощів", - попередила хімік.

Кислотний дощ: чи є небезпека для людини і природи

За її словами, після аварії на Рівнеазоті та викиду шкідливих речовин в атмосферу, на цей період краще поберегтися: зайвий раз не виходити на повітря, побути вдома.

Мисіна зазначила, що кислотні дощі можуть вплинути на рослинність, але для впливу на людський організм потрібна велика концентрація газів.

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У свою чергу Агрохімік Сергій Адаменко підкреслив небезпеку нітрозних газів, але фахівці поки не володіють точними даними їх концентрації.

"Потрапляючи на ґрунт у великих дозах, вони (нітрозні гази – ред.) можуть сприяти накопиченню нітратів у продукції рослинного походження. Їх велика кількість також може викликати канцерогенні захворювання. У ситуації, якщо така хмара піде в напрямку міста або селища, жителям міста варто герметично закривати вікна", – відповів Адаменко.

За словами чиновників, викиди на заводі "в межах норми". Вітер був у північно-східному напрямку, На Рівне хмара не пішла.

Аварія на Рівнеазоті

Біля Рівного на заводі Рівнеазот стався вибух на агрегаті виробництва азотної кислоти.

За попередньою інформацією, там стався витік нітрозних газів.

Як повідомляє компанія викид газів поширився тільки по території заводу. Наслідки викиду працівники ліквідували власними силами.