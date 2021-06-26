Китай шантажував Україну вакцинами проти COVID-19: у Держдепі відреагували

Нуланд заявила про використання вакцин в якості зброї та зазначила, що США мають намір протистояти цьому / Reuters

Китайська влада скасувала поставки вакцин проти коронавірусу в Україну через те, що країна проголосувала в ООН за резолюцію щодо Сіньцзяну.

Таку заяву озвучила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, передає Дзеркало тижня.

"Україна стала жертвою Китаю, коли проголосувала в Раді ООН з прав людини за резолюцію щодо Сіньцзяну. Доставку 500 тисяч вакцин від коронавірусу з Китаю скасували", - сказала Нуланд.

"Це використання вакцин в якості зброї", - додала представник Держдепу і зазначила, що Штати мають намір протистояти цьому.

Раніше видання АР повідомило про те, що Китай погрожував Україні, щоби та відмовилася від підтримки документа, який дозволяє перевірити дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

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Україна приєдналася до заяви 40 країн, представленої Канадою на засіданні Ради з прав людини в Женеві у вівторок. Китай закликали дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів в Сіньцзян.

Однак у четвер Україна виключила своє ім'я зі списку держав, що підтримують документ. Як пишуть журналісти з посиланням на дипломатів двох західних країн, це сталося після того, як китайська влада попередила Україну, що заблокує заплановану поставку 500 тисяч доз вакцини від COVID-19, якщо вона цього не зробить.

Нагадаємо, в Україні почалася вакцинація китайською вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Нею вакцинують маломобільні групи населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають.

Довідка. Деякі правозахисні групи стверджують, що китайці погано поводяться з уйгурами-мусульманами та іншими людьми в Сіньцзяні.

Навесні США, Канада, Велика Британія та ЄС запровадили санкції щодо китайських чиновників, звинувативши їх у причетності до порушень прав уйгурів. Китай відповів дзеркальними заходами.