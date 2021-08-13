Китай став найбільшим торговельним партнером України - Держстат

Україна провела з Китаєм найбільшу кількість торгових угод / Reuters

Найбільшим торговим партнером України за підсумками перших 6 місяців цього року став Китай.

Про це повідомила Державна служба статистики у п'ятницю, 13 серпня.

Згідно з даними, обсяг експорту українських товарів до Китаю зріс на 43% - до 4,28 млрд доларів, а обсяг китайського імпорту в Україну збільшився на 25% - до 4,567 млрд доларів.

На другому місці в торгівлі з Україною опинилася Польща. Обсяг експорту товарів до цієї країни зріс на 62,7% - до 2,366 млрд доларів, а обсяг імпорту - на 26,8%, тобто, 2,258 млрд доларів.

Тим часом, протягом першого півріччя 2021 року Україна експортувала до Росії товарів на 1,524 млрд доларів, що стало на 15% більше, ніж минулого року. Імпорт з Росії склав 2,415 млрд доларів, тобто, на 9,9% більше, ніж у цей період 2020 року.

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На четвертому місці опинилася Німеччина обсяг експорту товарів до якої за перше півріччя зріс на 49,3% - 1,2 млрд доларів, а обсяг імпорту з Німеччини збільшився на 12,9% - до 2,796 млрд доларів.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за 6 місяців 2021 року виявився на 14% менше дефіциту за аналогічний період 2020 року.

В цілому, експорт товарів з України за цей період збільшився на 30,7% - 29,924 млрд доларів, а імпорт - на 28%, до 31,251 млрд доларів.

Зовнішньоторговельні операції Україна проводила з 227 країнами світу.

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