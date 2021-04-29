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Ківа назвав Яніну Соколову собакою і розповів про фан-клуб свого члена

29 квітня 2021, 12:53

Ілля Кива продовжує баламутити затхлу воду українського політикуму - відзначився прямо в будівлі Верховної Ради черговою витівкою в спілкуванні з журналістами.

Ківа
Ілля Кива / УНІАН

Ілля Ківа, буквально через пару днів після скандального захисту своєї дисертації, опинився в центрі нового конфузного епізоду. Як свідчить опубліковане Telegram-каналом PavlovskyNews відео, нардеп влаштував перепалку з двома журналістками - проекту "Соромно" Яніни Соколової та інтернет-видання Апостроф.

Перша запитувала про відпочинок нардепа в Єгипті, а друга - про вплив бороди на потенцію.

Ківа відмовився спілкуватися з журналісткою соромно і зажадав від Соколової вибачень за наклеп. Нардеп каже, що він 28 березня він полетів з сім'єю в Єгипет, взявши перед цим офіційну відпустку на тиждень з підписом спікера Ради Дмитра Разумкова. У той час як Соколова у своїй програмі нібито розповіла, що Ківа "ніжиться на сонці, коли Рада працює".

"Я говорю не про її жіночий образ, а про те, що вона виригує. Вона перетворилася просто-таки, знаєте, в гавкаючого собаку. Нецікаво далі розмовляти", - сказав Ківа

Іншій журналістці Ківа відповів, що у нього все в порядку з потенцією ‒ навіть і без бороди.

"У мене є фан-клуб любителів члена Ківи. Записуйтеся туди і приходьте. Це весна, ви молода дівчина, я вам дам телефон, Зателефонуйте мені і все дізнаєтеся", - заявив нардеп.

читайте такожДякую Іллі Ківі за "дисертацію"

Скандал з дисертацією Іллі Ківи – про що раніше повідомлялося:

  • 26 квітня народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
  • Під час захисту дисертації Ківа осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття"демократичний євроінтегрований Державний управлінський апарат". На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
  • У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Ківа став кандидатом наук.
  • Журналісти Bihus.Info вивчили дисертацію Ківи і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.
  • Народний депутат від Слуги народу Юлія Гришина, яка є членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, заявила, що дисертацію Ківи можуть направити на повторне рецензування.
Верховна Рада Яніна Соколова Ілля Кива ОПЗЖ
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