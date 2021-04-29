Ківа назвав Яніну Соколову собакою і розповів про фан-клуб свого члена

Ілля Кива / УНІАН

Ілля Ківа, буквально через пару днів після скандального захисту своєї дисертації, опинився в центрі нового конфузного епізоду. Як свідчить опубліковане Telegram-каналом PavlovskyNews відео, нардеп влаштував перепалку з двома журналістками - проекту "Соромно" Яніни Соколової та інтернет-видання Апостроф.

Перша запитувала про відпочинок нардепа в Єгипті, а друга - про вплив бороди на потенцію.

Ківа відмовився спілкуватися з журналісткою соромно і зажадав від Соколової вибачень за наклеп. Нардеп каже, що він 28 березня він полетів з сім'єю в Єгипет, взявши перед цим офіційну відпустку на тиждень з підписом спікера Ради Дмитра Разумкова. У той час як Соколова у своїй програмі нібито розповіла, що Ківа "ніжиться на сонці, коли Рада працює".

"Я говорю не про її жіночий образ, а про те, що вона виригує. Вона перетворилася просто-таки, знаєте, в гавкаючого собаку. Нецікаво далі розмовляти", - сказав Ківа

Іншій журналістці Ківа відповів, що у нього все в порядку з потенцією ‒ навіть і без бороди.

"У мене є фан-клуб любителів члена Ківи. Записуйтеся туди і приходьте. Це весна, ви молода дівчина, я вам дам телефон, Зателефонуйте мені і все дізнаєтеся", - заявив нардеп.

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