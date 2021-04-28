Кива пояснив, навіщо йому знадобився вчений ступінь

Ілля Кива розповів, що його надихнуло писати дисертацію / УНІАН

Народний обранець від Опозиційної платформи - За життя Ілля Кива, який захистив наукову дисертацію, заявив, що зробив це в першу чергу для свого сина - щоб йому було, ким пишатися і на кого рівнятися.

За його словами, він витратив на дисертацію шість років свого життя. Ідея написати роботу прийшла йому в голову після того, як в Міністерстві внутрішніх справ почалася переатестація співробітників і з'ясувалося, що в ній багато перекосів.

Нардеп заявив журналістам, що надбавка за вчений ступінь його не цікавить.

Кива додав, що після скандалу з дисертацією його наукового керівника звільнили. Уточнити, хто був керівником, нардеп відмовився.

Нардеп ОПЗЖ також пояснив, що журналістів не пустили на захист його наукової роботи через карантинні обмеження "червоної зони".

"Я говорив, що вийду на вулицю і там, як завжди, "взуємося" у ваш одяг, перетворимося на ідіотів і далі будемо відбивати чечітку і веселити народ. Я прекрасно розумію залежність окремих ЗМІ від їх фінансових гаманців. Можу сказати, хто з чиєї кишені їсть. І звичайно ж у ВР підор@сов більше, ніж це потрібно навіть в найбруднішому місці. Так, як був готовий я, не був готовий за останні 10 років ніхто", - заявив він.

Скандал з дисертацією Іллі Киви-про що раніше писав Главред: