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Ківа відзначився новим перлом, порівнявши себе з Галілеєм і Коперником

16 травня 2021, 03:51

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа привітав українських вчених з Днем науки. При цьому новоспечений кандидат наук себе теж не обділив увагою.

Ківа
Ілля Ківа відзначився новим перлом / УНІАН

Народний депутат Ілля Ківа, який наприкінці квітня став кандидатом наук з державного управління, захистивши дисертацію, привітав українських вчених з Днем науки. При цьому Ківа без зайвої скромності поставив себе в один ряд з великими умами минулого.

"Вітаю, колеги, з Днем науки. P. S. Справжні вчені - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Ківа", - написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.

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Як відреагували у соцмережі

Користувачі з гумором сприйняли заяву Ківи, написавши "Вишак!!! Знімаю капелюх", "Боженька піару".

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Скандал з дисертацією Іллі Ківи - про що раніше писав Главред:

  • 26 квітня народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
  • Під час захисту дисертації Ківа осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття"демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат". На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
  • У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Ківа став кандидатом наук.
  • Журналісти Bihus.Info прочитали дисертацію Ківи і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.
  • Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності має намір впроваджувати в практичну діяльність наукову роботу Іллі Ківи.

Ілля Кива новини України ОПЗЖ
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