Ківа відзначився новим перлом, порівнявши себе з Галілеєм і Коперником

Ілля Ківа відзначився новим перлом / УНІАН

Народний депутат Ілля Ківа, який наприкінці квітня став кандидатом наук з державного управління, захистивши дисертацію, привітав українських вчених з Днем науки. При цьому Ківа без зайвої скромності поставив себе в один ряд з великими умами минулого.

"Вітаю, колеги, з Днем науки. P. S. Справжні вчені - це ті, хто постраждав через науку - Галілей, Микола Коперник, Ківа", - написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Як відреагували у соцмережі

Користувачі з гумором сприйняли заяву Ківи, написавши "Вишак!!! Знімаю капелюх", "Боженька піару".

Скандал з дисертацією Іллі Ківи - про що раніше писав Главред: