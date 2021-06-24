Ківі Генпрокуратура вручила підозру за вушанку з серпом і молотом

Ілля Кива / сторінка нардепа в Facebook

У спортивний зал, де тренувався скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа, прийшли співробітники Генпрокуратури і Держбюророзслідувань і вручили йому підозру у справі про комуністичну символіку. Про це написав сам народний обранець у своєму Telegram-каналі.

"Генеральна прокуратура і оперативники ДБР прийшли в суперечку клуб, в якому я займаюся спортом, вручати мені, народному депутату, повістку за використання радянської символіки! Заарештувати за шапку! Мій дід, Герой Радянського Союзу, мною б пишався! Доказ злочину-завжди зі мною", - написав він.

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Нагадаємо, 29 грудня у центрі Львова затримали 19-річного юнака з Києва, який надів шапку з емблемою Радянського Союзу – серпом і молотом на тлі п'ятикутної Червоної Зірки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного режиму.

Через два дні нардеп Ілля Ківа одягнув шапку-вушанку з червоною радянською зіркою,

"Нацист, заарештуй мене! З цією зіркою, мій дід, різав глотки фашистам!",- написав депутат на своїй сторінці в Facebook.