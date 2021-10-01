Кличко перерахував обмеження для киян, які відмовилися робити щеплення

Кличко розповів про привілеї для вакцинованих киян / УНІАН

У Києві й досі залишається великий відсоток громадян, які не зробили щеплення від коронавірусу. За словами мера столиці в ефірі Свободи слова Савіка Шустера, у разі посилення карантину, ймовірно, в місті впровадять жорсткіші умови для людей, які відмовляються робити щеплення.

Ймовірно, що громадський транспорт, або ж заклади громадського харчування будуть доступні лише для осіб, які прищепилися проти коронавірусу.

"Великий відсоток людей невакцинованих ще залишається. Якщо будемо переходити до більш жорстких умов (карантину - ред.), то: хочете користуватися громадським транспортом, вибачте, але без вакцинації ви цього не зможете зробити. Хочете піти до громадських закладів - цього теж не можна", - заявив мер Києва.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін спрогнозував терміни пікового навантаження у зв'язку з ростом числа заражень на коронавірус.

У разі, якщо число хворих зростатиме й надалі, то ситуація в країні може значно погіршитися вже в жовтні. Разом з тим заступник голови МОЗ зазначив, що за розрахунками пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується приблизно в листопаді.