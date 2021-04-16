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Кличко попередив про посилення карантину в Києві на Великдень

16 квітня 2021, 12:54
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Киянам готують додаткові протиепідеміологічні заходи.

Києву загрожують нові заходи локдауна
Киян попередили про посилення карантину / УНІАН

Київський міський голова Віталій Кличко розповів про додаткові карантинні обмеження під час Великодніх свят.

Як підкреслив він у ході брифінгу, карантин у Києві можуть посилити на Великдень та травневі свята.

Мер Києва каже, що в місті готують додаткові заходи, щоб запобігти інфекційному вибуху.

"У нас попереду великі свята, і ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи і норми, щоб після свят не стався інфекційний вибух. Ці правила розробляє міська комісія з надзвичайних ситуацій, і до Великодня ми їх обов'язково оприлюднимо", - заявив Кличко.

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив журналістам у Раді, що в уряді не ініціюватимуть нових обмежень на Великодні та травневі свята.

"Ми не плануємо змін до нашого адаптивного карантину, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - додав Степанов.

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Локдаун в Києві:

  • У Києві дія жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 Квітня.
  • Як заявив мер Віталій Кличко, оскільки епідемічна ситуація в столиці істотно не поліпшується, комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про продовження суворих обмежень на два тижні.
  • Київ з 23 березня в "червоній" зоні епідопасності, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.
  • З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками. Закриті дитсадки та школи.
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