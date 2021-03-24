Кличко розповів про важливе рішення щодо зупинки транспорту в Києві

У Києві на час локдауну можуть зупинити транспорт / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у громадському транспорті Києва можуть запровадити спецперепустки, якщо ситуація з COVID-19 в столиці дійде до критичної межі.

За його словами, мова йде про те, якщо кількість тяжкохворих на добу буде швидко збільшуватися.

"Закривати транспорт поки не плануємо, але якщо ситуація буде погіршуватися і дійде до критичної межі, я не виключаю, що ми будемо обмежувати рух транспорту. Критична межа - коли кількість тяжкохворих на добу буде збільшуватися кратно і ми не зможемо забезпечити медичною допомогою кожного з них", - заявив Кличко, передає Україна 24.

Кличко зазначив, що столична влада робить все, щоб не дійти до критичної межі.

"Якщо місця (у лікарнях - ред.) будуть заповнені, то буде колапс. Офіційно 74% заповненість лікарень зараз, ми збільшуємо кількість ліжок і робимо все, щоб не дійти до критичної позначки", - додав він.

читайте такожУ Києві пасажири блокують транспорт і б'ються з поліцією через карантин

При цьому Асоціація перевізників Києва та Київської області має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати.

"Ми будемо звертатися до Київської міської влади, щоб нас зупинили офіційно. Тому що возити по 11 пасажирів — дуже збитково для нас. На нас також масово складаються протоколи по 17 тис. грн штрафу, водії не можуть виганяти пасажирів і постійно вступати з ними в конфлікт при спробі зайти в салон. Водії самовільно починають повертатися в парки, щоб їх не штрафували", — сказав глава Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко передає Інтерфакс-Україна.

Локдаун у Києві - про що раніше повідомляв Главред: