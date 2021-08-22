Кліматолог назвала небезпечні наслідки вирубки лісів у Карпатах

У Карпатах збільшується кількість опадів / 1zoom.ru

У Карпатах спостерігається збільшення інтенсивності опадів - у горах їх випадає більше, ніж по всій країні. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла кліматолог, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

"Якщо у нас в цьому регіоні, особливо на високогір'ї Карпат, опади стають більш інтенсивними, вони будуть завдавати значно більших збитків. Уявіть, що буде, якщо 300 літрів води на квадратний метр, які випали в Кримських горах, випадуть за кілька годин в Карпатах, тим більше, на тих схилах, де немає лісу, зате є дороги з коліями майже по пояс, зробленими лісовозами", - зазначила експерт.

За словами кліматолога, ці дороги стануть штучним шляхом для цих потоків. У результаті якщо раніше воді потрібно було декілька годин, щоб дістатися до підніжжя гір, то зараз вона туди потрапляє миттєво.

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"Отже, істотно зростає ризик загинути для тих людей, котрі живуть або відпочивають біля підніжжя таких гір. Також є великий ризик виникнення селевих потоків, сильних паводків, особливо пов'язаних зі зливами. І цей ризик зростає саме завдяки бездумній рубці лісів. Ці ліси - не просто наші легені, вони ще й акумулюють вологу, яка випадає в горах. Це особливо важливо, коли цієї вологи стає забагато – її потрібно чимось утримувати. Інакше без лісів ми отримаємо, наприклад, великі паводки на Дністрі, які зноситимуть все на своєму шляху", - підсумувала Балабух.

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