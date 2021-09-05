Кліматологи розповіли, як українцям врятуватися від апокаліпсису

Клімат зміниться в гіршу сторону / UFOSPACE.NET

Клімат змінюється швидкими темпами, таким чином наближаючи світ до апокаліпсису. Ці зміни безпосередньо відчуває людство. Тим часом, саме діяльність людей і провокує екокатастрофу, яка по суті змінює навколишнє середовище.

При цьому, експерти невпинно застерігають про плачевні наслідки, які незабаром осягнуть Землю. Українські кліматологи також підтримують їхню позицію і закликають населення змінити свій спосіб життя.

Як йдеться в сюжеті ТСН, якщо глобальна температура підвищиться на 3 градуси, то відповідно на півдні України днів з температурою вище 35 градусів буде 26. Такі прогнози дає кліматолог, член Міжурядової групи експертів з клімату Світлана Краковська.

"У деяких регіонах ймовірно клімат буде схожим на якісь регіони Австралії. Велика ймовірність на південному сході у нас буде посушливість і у нас буде дуже спекотне літо, а практично вже не буде зими і це в найближчі 10-річчя спостерігати по всій території. Але це зовсім не означає, що у нас не буде періодів з екстремальними морозами", - стверджує експерт.

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Кліматолог застерігає про екстремальність в погоді. За її словами, дощ перетвориться на потоп, спека сягатиме до 40 градусів, вітер ламатиме дерева, а від холоду замерзатимуть градусники.

Вже за останній тиждень Україна опинилася під ударом мільйонів блискавок і тропічних злив, які миттєво підтоплювали міста.

Все відбувається через нагрівання атмосфери. Таким чином волога з морів і річок випаровується швидше, а циклони, як бачимо, стали раптовішими.

"Адаптація - наш єдиний шанс на порятунок", - підсумувала кліматолог.

Наприклад, в Одесі вже планують закуповувати техніку для очищення скидів води і насоси для відкачування води.

А в Міністерстві захисту навколишнього середовища замислюються про перебудову міст, пересіювання полів, відмову від вугілля і пересаджування українців з особистих автомобілів в громадський транспорт. Трансформація коштуватиме державі 2,5 річних бюджету.

Нагадаємо, раніше міжурядова група експертів зі зміни клімату заявила, що Земля нагрівається швидше, ніж передбачалося раніше. У такому випадку можливість уникнути катастрофічних наслідків зменшується, йдеться у звіті вчених, над яким вони працювали 8 років.