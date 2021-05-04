Коболєв назвав причини свого звільнення з Нафтогазу

Коболєв назвав причину звільнення / УНІАН

Ексглава Нафтогазу Андрій Коболєв вважає своє звільнення з посади нелегітимним. Він також назвав реальну причину свого звільнення - це накопичені 2 мільярди доларів вільних грошових коштів.

За словами Коболєва, таке рішення Кабінету Міністрів, ставить хрест на корпоративній реформі.

"Я не вважаю, що рішення Кабінету Міністрів України було легітимним. Я вважаю, що це рішення ставить хрест на корпоративній реформі. Це важливо не тільки для Нафтогазу або для мене особисто, це важливо для всієї системи корпоративного управління, яка будувалася останні сім років", - заявив Коболєв, передає Інтерфакс-Україна.

Ексглава правління підкреслив, що на рахунку компанії на дату його звільнення знаходилося понад $2 млрд вільних грошових коштів, а в підземних сховищах – 7 млрд кубометрів природного газу, що належить Нафтогазу, і це є підтвердженням її фінансової стійкості.

"Таким чином, фінансовим планом, який нам, на жаль, не затвердили на цей рік, ми збиралися забезпечити безпеку проходження наступної зими, забезпечити всі інвестиції у видобуток і передати на додаток до всіх стандартних податкових платежів ще 32 млрд грн", – заявив він.

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Коболєв зазначив, що у компанії була "дуже важка бесіда" з Міністерством фінансів, яке нібито звинувачувало в приховуванні грошей.

"Останнім часом була дуже важка бесіда з Мінфіном, який нас звинувачував, що ми якісь гроші ховаємо. Дійсно, якщо порівнювати єдиний казначейський рахунок до випуску єврооблігацій на $ 1,25 мільярдів, то там були незначні залишки грошей. З іншого боку, $2 млрд на рахунках Нафтогазу. Я бачу це головною причиною", - заявив він.

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