Коболєв пригрозив "повоювати" після свого звільнення з Нафтогазу

Андрій Коболєв / УНІАН

Андрій Коболєв прокоментував ситуацію навколо його звільнення з посади голови НАК Нафтогаз України.

Як написав він у своєму Facebook, у нього є претензії до рішення уряду, але не в частині його звільнення, а в тому, що вони зараз "ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

"Одне вчорашнє рішення уряду відправляє в смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати", - зазначив колишній глава Нафтогазу.

Коболєв запевняє, що не має наміру "влаштовувати цирк" і підставляти під удар Нафтогаз.

"Зараз основне завдання команди-зберегти динаміку роботи, яка встановилася у нас останнім часом, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямків групи. Я залишаю ключі від Кабінету Юрію Вітренку. Останнє задоволення , яке дозволив собі як глава Нафтогазу, - підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі", - додав він.

Звільнення Коболєва з Нафтогазу: