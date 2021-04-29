Коболєв пригрозив "повоювати" після свого звільнення з Нафтогазу

Рішення уряду "відправляє в смітник" всі напрацювання, впевнений колишній глава Нафтогазу.
Андрій Коболєв прокоментував ситуацію навколо його звільнення з посади голови НАК Нафтогаз України.
Як написав він у своєму Facebook, у нього є претензії до рішення уряду, але не в частині його звільнення, а в тому, що вони зараз "ставлять хрест на реформі корпоративного управління".
"Одне вчорашнє рішення уряду відправляє в смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати", - зазначив колишній глава Нафтогазу.
Коболєв запевняє, що не має наміру "влаштовувати цирк" і підставляти під удар Нафтогаз.
"Зараз основне завдання команди-зберегти динаміку роботи, яка встановилася у нас останнім часом, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямків групи. Я залишаю ключі від Кабінету Юрію Вітренку. Останнє задоволення , яке дозволив собі як глава Нафтогазу, - підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі", - додав він.
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Звільнення Коболєва з Нафтогазу:
- 28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.
- Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року Нафтогаз отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.
- За результатами засідання Загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.
- У Нафтогазі заявили, що дане рішення є політичною маніпуляцією і наругою над принципами корпоративного управління.