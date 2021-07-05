Красиво і страшно одночасно: у Запорізькій області зняли повітряне цунамі

Повітряне цунамі на запорізькому курорті / Максон Чалик

Вчора, 4 липня, курорт Приморськ в Запорізькій області накрив дощ і сильний вітер. Але за кілька хвилин до початку негоди, місцеві жителі могли спостерігати рідкісне природне явище – повітряне "цунамі".

Називається воно так через зовнішню схожість з небезпечним морським або океанським "тезкою". Насправді ж, зловісна хмара – шквальний воріт або shelf-cloud (грозовий вал), яке утворюється при високій вологості через взаємодію потоків повітря різних температур.

"З дитинства такого не бачила", "Зачаровує видовище"..." Одночасно красиво і моторошно страшно" – коментують фото і відео людей. За словами самого автора, у нього було рівно дві хвилини, щоб зафіксувати унікальне явище.

Повітряне цунамі / Максон Чалік

Повітряне цунамі / Максон Чалік

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