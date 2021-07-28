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"Коли покидьки нажруться": екс-глава МОЗ порівняв вакцинацію від COVID-19 з нацистськими дослідами

28 липня 2021, 14:23

Як повідомляє колишній керівник МОЗ Олег Мусій, жодна з наявних на ринку вакцин від COVID - 19 повних клінічних досліджень не пройшла.

Мусій
Олег Мусій / УНІАН

Нещодавня заява лікаря-імунолога Федора Лапія на сторінці в Facebook Міністерства охорони здоров'я про вакцинацію в Україні, в якій містився пасаж про те, що вагітних потрібно прищеплювати від коронавірусу COVID-19. Ці слова викликали шквал гніву від українського лікаря і колишнього міністра охорони здоров'я України Олега Мусія.

Він написав, що ніяких доведених і достовірних досліджень впливу вакцини проти SARS-CoV-2 Як на вагітних, так і на плід не існує в природі. І зазначив, що це стосується будь-яких вакцин - і Pfizer, і Moderna, і CoronaVac та інших.

За твердженнями Мусія, жодна з наявних на ринку вакцин повних клінічних досліджень не пройшла, а всі їх дозволили тільки для екстреного застосування.

"Сподівався, що експериментатори на людях, а особливо для вагітних, закінчилися з ліквідацією нацизму в 40-х роках минулого століття. Виявляється, в деяких, не зовсім свіжих головах, людиноненависницькі ідеї продовжують жити. Коли ж ці покидьки нажруться? Нічого святого у вас немає", - резюмував Мусій.

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Пізніше екс-міністр пояснив, що він не проти вакцинації як такої і його всього лише обурила заява Лапія (який, до слова, є кандидатом медичних наук).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося колишній міністр охорони здоров'я України Олег Мусій заявив, що колективний імунітет від коронавірусу - це абсолютний міф.

За його словами, про поняття колективного імунітету потрібно забути.

"Це можливо тільки тоді, коли населення перехворіє природним шляхом. Буде здобутий колективний імунітет. Вже доведено, що, наприклад, Південноафриканський штам коронавірусу на імунітет, сформований уханьським штамом, практично не реагує-10% Всього", - пояснив він.

МОЗ Олег Мусій новини України вакцинація від коронавірусу
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