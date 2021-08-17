Один регіон "накриє" всю країну: Україні у разі спалаху COVID-19 загрожує різке посилення карантину

Карантин в Україні посилять у тому випадку, якщо зросте захворюваність і скоротиться кількість тестів - МОЗ / Reuters

Карантин в Україні може бути посилено у тому випадку, якщо захворюваність COVID-19 зросте, а кількість тестів на коронавірусну інфекцію знизиться. Вся країна опиниться в жовтій епідемічній зоні, якщо за 14 днів буде більше 75 заражених вірусом пацієнтів на 100 тисяч населення, або один з регіонів опиниться в червоній зоні.

Як повідомили у пресслужбі МОЗ, сьогодні Україна знаходиться в зеленій зоні епідемічної безпеки. Однак карантинні заходи можуть бути посилені, якщо підвищиться рівень захворюваності, а кількість тестів знизиться.

Зокрема, країна опиниться в жовтій епідемзоні у тому випадку, якщо за 2 тижні виявлять 75 випадків захворювання COVID-19 на 100 тисяч населення. Ця, або одна з інших ознак, повинна зберігатися протягом 3 днів.

Крім того, країна стане "жовтою", якщо коефіцієнт виявлення пацієнтів з коронавірусом за допомогою тестів перевищить 4% або ж кількість тестувань буде на рівні 300 на 100 тисяч населення за 7 днів.

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Крім цього, якщо один з регіонів країни опиниться в червоній епідемічній зоні, вся країна відправиться до жовтої зони.

За якого сценарію карантин посилять до помаранчевої зони

Помаранчевий рівень очікується у тому випадку, якщо заповненість лікарняних ліжок з киснем в регіоні перевищить показник в 65%, а кількість госпіталізацій з коронавірусом або підозрою на вірус буде більше 60 на 100 тисяч населення за тиждень.

Коефіцієнт виявлень випадків коронавірусу за допомогою тестів перевищує 20%.читайте такожПродовження карантину в Україні до 1 жовтня: які обмеження діють в країні

Зростання кількості госпіталізацій на 50% більше, ніж за попередні 7 днів.

Карантин в Україні

Кабінет міністрів 11 серпня прийняв рішення щодо продовження адаптивного карантину в Україні до 1 жовтня. Ситуація із захворюваністю COVID-19 залишається контрольованою, проте фіксуються перші тенденції негативних показників госпіталізації.

Вчені Національної академії наук вважають, що показники захворюваності на коронавірус в Україні погіршуватимуться. Спалах може статися тоді, коли частка заражень, спровокованих Дельтою, складе 90% від усіх нових випадків захворювань.