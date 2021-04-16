Коли в Україну привезуть першу партію вакцини Pfizer - Степанов

Максім Степанов / УНІАН

Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва фармацевтичних корпорацій Pfizer і BioNTech в рамках міжнародної програми COVAX надійде в Україну в найближчу п'ятницю, 16 квітня нинішнього року. Про це заявив керівник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу Україна 24.

"Попередньо, ми очікуємо її (вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer, - Главред) завтра. У нас є підтвердження від COVAX, що завтра приїде 117 тисяч доз. У нас є відповідний документ. Але вони стільки разів переносили, що я вже дую на воду", - заявив він.

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