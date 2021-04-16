Коли в Україну привезуть першу партію вакцини Pfizer - Степанов

Керівник МОЗ висловився на актуальну тему - передбачуваної дати прибуття партії вакцини від COVID-19 виробництва корпорації Pfizer.
Перша партія вакцини від коронавірусу виробництва фармацевтичних корпорацій Pfizer і BioNTech в рамках міжнародної програми COVAX надійде в Україну в найближчу п'ятницю, 16 квітня нинішнього року. Про це заявив керівник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу Україна 24.
"Попередньо, ми очікуємо її (вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer, - Главред) завтра. У нас є підтвердження від COVAX, що завтра приїде 117 тисяч доз. У нас є відповідний документ. Але вони стільки разів переносили, що я вже дую на воду", - заявив він.
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Вакцинація від коронавірусу в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Київ отримав першу партію препарату компанії Sinovac Biotech в розмірі 215 тисяч доз в кінці березня.
- До цього українцям кололи вакцину індійського виробництва Covishield, вироблену за ліцензією AstraZeneca.
- Національне агентство з нагляду за здоров'ям в Бразилії (саме його фахівці перевіряли препарат на ефективність) встановило, що CoronaVac демонструє показники ефективності нижче 60%, хоча і вище 50%.
- До цього повідомлялося, що вакцина CoronaVac показала 78% ефективності проти COVID-19 на третій фазі клінічних досліджень.
- При цьому в кінці грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов обіцяв, що вакцина від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде поставлятися в Україну лише за умови, що її ефективність складе не менше 70%.
Автор: Дмитро Відоменко