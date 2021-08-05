Колапс у годину пік: у метро Києва закрили пересадочний вузол через підозрілий предмет

У метро Києва закрили пересадочний вузол / УНІАН

У четвер вранці, 5 серпня, в Києві у метро виявили підозрілий предмет. У зв'язку з цим пересадочний вузол між станціями Золоті ворота і Театральна закритий для пасажирів.

У прес-службі Київського метрополітену підкреслили: "Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку".

Як уточнили в прес-службі, про відновлення роботи пересадки в звичайному режимі буде повідомлено додатково.

Як уточнили у відділі комунікації поліції Києва, отримано повідомлення про підозрілий предмет, залишений на поручні ескалатора в переході між станціями метро Театральна і Золоті ворота.

"Пересадочний вузол між станціями метрополітену тимчасово закритий. На місці події працюють співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група. Правоохоронці забезпечують охорону місця події і встановлюють походження невідомого предмета", - йдеться в повідомленні.

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Правову кваліфікацію події нададуть після проведення першочергових слідчих дій.

Пізніше стало відомо про те, що перевірку завершено, роботу пересадочного вузлу відновлено.

Мінування в Києві:

У Києві багаторазово "мінували" різні будівлі і важливі об'єкти інфраструктури.

Раніше з'явилося повідомлення про "мінування" Верховної Ради. Пізніше з'ясувалося, що про "мінування" парламенту копам повідомила жінка, яка має психічний розлад.

Також правоохоронцям теж повідомляли, що парламент "замінований". Тоді інформація про мінування також не підтвердилася.

У 2020 році в поліцію подзвонили і повідомили, що в Києві заміновано Центральний універмаг на перехресті Хрещатика і вулиці імені Богдана Хмельницького. Проте перевірка не знайшла жодних слідів вибухового пристрою.