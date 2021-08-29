Комаровський попередив про найнебезпечніші речі для малюка в будинку

Комаровський назвав речі, які потрібно ховати від малюка / УНІАН

Відомий доктор та педіатр Євген Комаровський перерахував головні правила безпечного перебування маленької дитини в домі. В Instagram він назвав найнебезпечніші речі, які слід гарненько заховати, щоб уникнути ситуацій, небезпечних для здоров'я і життя малюка.

Речі, які потрібно тримати в недоступності від маленької дитини:

Миючі засоби-порошки, відбілювачі, засоби для прибирання квартири, посуду, санвузла та інше.

Предмети і засоби особистої гігієни - креми, шампуні, гелі для душу, мило, зубна паста, тощо

Ліки і вітаміни - аптечка має бути надійно захована, щоб діти не вирішили пограти в доктора.

Батарейки, монети, гудзики, намистинки і всяку іншу дрібницю - малюки все тягнуть в рот, а це вкрай небезпечно.

Іграшки, які не відповідають віку - уважно дивіться маркування на упаковці дитячої іграшки.

Шнури на жалюзі, будь - які інші мотузки-дитина може заплутатися в них і травмуватися, не кажучи вже про загрозу удушення.

Як повідомляв Главред, раніше Комаровський заявив, що ніяких специфічних засобів захисту дітей від нового штаму COVID-19 Дельта немає. За його словами, діти, як і дорослі, потребують провітрювання приміщень. При цьому якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити, порадив лікар