Комаровський зробив важливе попередження про дельта-штам

Комаровський назвав відмінності дельта-штаму / УНІАН

Штам коронавірусу Дельта може передаватися точна також, як і інші його різновиди. Єдина відмінність - вірусних частинок для зараження потрібно вже набагато менше. Однак всі запобіжні заходи потрібно використовувати точно так само, як і раніше.

Фахівець зазначив, що вірус штаму Дельта здатний передаватися через контактні поверхні від людини до людини також, як і інші штами цього захворювання. Не слід зациклюватися на цьому факті, але правила гігієни дотримуватися потрібно обов'язково, щоб знизити ризик зараження, написав в Instagram відомий лікар Євген Комаровський.

"Він передається з такою ж активністю, як і коронавірус штаму альфа. Але його треба менше. На початку пандемії цей шлях розглядався мало не як найголовніший, тому всі мили, прали, а санітайзерам приділялася величезна увага (пам'ятаєте, як багато ми розповідали про те, як відкривати двері ліктями, обробляти телефони і ручки дверей?). Зараз же стало ясно, що контактним шляхом отримує вірус максимум 1% заражених. Основний шлях - аерозольний", - пояснив Комаровський.

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Він додав, що шлях зараження через поверхні – далеко не єдиний. І для того, щоб таким чином передати вірус іншій людині, інфікований повинен сильно почихати або покашляти на поверхню.

"Я б сьогодні взагалі не морочився можливістю зараження через поверхні. Ну це можливо тільки коли якийсь реальний супер розповсюджувач начихав на щось, а ви негайно за це щось схопилися і тут же потерли собі око або почали облизувати те, на що він начихав. Інших способів передачі я реально собі не уявляю", - зазначив медик.

Як повідомляв Главред, раніше Комаровський заявив, що ніяких специфічних засобів захисту дітей від нового штаму COVID-19 Дельта немає. За його словами, діти, як і дорослі, потребують провітрювання приміщень. При цьому якщо є найменші сумніви в якості вентиляції в приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити, порадив лікар.