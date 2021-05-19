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Комітет Ради ухвалив рішення про призначення Ляшка головою МОЗ

19 травня 2021, 16:34
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Призначення Ляшка міністром підтримали майже одноголосно.

Ляшко
Ляшко може очолити МОЗ / УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував нардепам підтримати призначення державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я замість звільненого вчора, 18 травня, Максима Степанова.

Народні депутати вирішили підтримати кандидатуру Ляшка.

"Підтримати подання прем'єрміністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України", - сказав глава комітету Михайло Радуцький.

За це проголосували 13 членів комітету, один нардеп утрималася.

Сьогодні прем'єрміністр Денис Шмигаль подав до Верховної Ради подання на призначення трьох міністрів.

читайте також"Вибивав гроші": Степанов висловився про відставку і розкрив таємницю роботи в МОЗ

Йдеться про вакантні посади голів Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.

Віктор Ляшко - біографія

  • Віктору Ляшку 41 рік. У 2003 році закінчив Національний медичний університет імені Богомольця в Києві.
  • У 2014 році став головою громадської організації "Інфекційний контроль в Україні".
  • У 2015 році завершив навчання на факультеті "Державне управління у сфері охорони здоров'я" Національної академії державного управління при Президентові України.
  • У 2018-2019 роках працював у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. На нинішню посаду був призначений 11 березня 2020 року.
  • У цьому ж році отримав почесне звання Заслужений лікар України.

Віктор Ляшко - про що раніше повідомляв Главред::

  • До Верховної Ради було направлено подання про звільнення Максима Степанова з поста голови МОЗ. Денис Шмигаль заявляв, що основна причина прохання про звільнення міністра – зрив кампанії з вакцинації українців від коронавірусу.
  • Рада звільнила Степанова 18 травня. За відставку голови МОЗ проголосували 292 нардепи. Степанов очолив міністерство 30 березня 2020 року.
  • Керівник фракції Слуги народу Давид Арахамія заявляв, що місце Степанова може зайняти головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
  • У свою чергу Ляшко поки не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ.

МОЗ Віктор Ляшко
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