Комітет Ради ухвалив рішення про призначення Ляшка головою МОЗ

Ляшко може очолити МОЗ / УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував нардепам підтримати призначення державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я замість звільненого вчора, 18 травня, Максима Степанова.

Народні депутати вирішили підтримати кандидатуру Ляшка.

"Підтримати подання прем'єрміністра Дениса Шмигаля та рекомендувати ВРУ призначити Ляшка Віктора Кириловича на посаду міністра охорони здоров'я України", - сказав глава комітету Михайло Радуцький.

За це проголосували 13 членів комітету, один нардеп утрималася.

Сьогодні прем'єрміністр Денис Шмигаль подав до Верховної Ради подання на призначення трьох міністрів.

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Йдеться про вакантні посади голів Мінекономіки, МОЗ та Мінінфраструктури.

Віктор Ляшко - біографія

Віктору Ляшку 41 рік. У 2003 році закінчив Національний медичний університет імені Богомольця в Києві.

У 2014 році став головою громадської організації "Інфекційний контроль в Україні".

У 2015 році завершив навчання на факультеті "Державне управління у сфері охорони здоров'я" Національної академії державного управління при Президентові України.

У 2018-2019 роках працював у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. На нинішню посаду був призначений 11 березня 2020 року.

У цьому ж році отримав почесне звання Заслужений лікар України.

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