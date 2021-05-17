Комітет ВР відмовився відправляти Степанова у відставку

Відставка Степанова під питанням / УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування проти звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він рекомендував винести це питання на розсуд парламенту.

Зокрема, щодо звільнення Степанова семеро членів комітету проголосували "за", семеро утрималися і один проголосував "проти".

"Рішення не прийнято. Виношу іншу пропозицію рекомендувати Раді визначитися шляхом голосуванням щодо підтримки або не підтримки подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова", - зазначив голова комітету Михайло Радуцький.

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Рішення винести звільнення Степанова на розсуд сесійної зали підтримали 13 членів комітету.

Нардеп Ярослав Железняк натякнув, що голосування в сесійній залі може бути несподіваним.

"Враховуючи, що профільний комітет не підтримав подання прем'єра про відставку Степанова, завтра друга половина дня буде інтригуючою", – написав він у Telegram.

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