УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Комітет ВР відмовився відправляти Степанова у відставку

17 травня 2021, 17:59
Прослухати новину
Зупинити

Комітет рекомендував депутатам визначитися з відставкою Степанова вже в сесійній залі.

Степан
Відставка Степанова під питанням / УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування проти звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він рекомендував винести це питання на розсуд парламенту.

Зокрема, щодо звільнення Степанова семеро членів комітету проголосували "за", семеро утрималися і один проголосував "проти".

"Рішення не прийнято. Виношу іншу пропозицію рекомендувати Раді визначитися шляхом голосуванням щодо підтримки або не підтримки подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про звільнення Степанова", - зазначив голова комітету Михайло Радуцький.

читайте такожАрахамія розповів, хто замість Степанова стане главою МОЗ

Рішення винести звільнення Степанова на розсуд сесійної зали підтримали 13 членів комітету.

Нардеп Ярослав Железняк натякнув, що голосування в сесійній залі може бути несподіваним.

"Враховуючи, що профільний комітет не підтримав подання прем'єра про відставку Степанова, завтра друга половина дня буде інтригуючою", – написав він у Telegram.

false

читайте такожШмигаль назвав важливу причину відставки Степанова

Відставка Максима Степанова - про що раніше повідомляв Главред:

  • 14 травня прессекретар спікера Верховної Ради Ольга Туній написала у Facebook, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. За її словами, відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло до парламенту.
  • Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.
  • Керівник фракції Слуги народу Давид Арахамія назвав причини ймовірної відставки керівника МОЗ Максима Степанова. За словами Арахамії, Степанов провалив закупівлі вакцин проти коронавірусу.
  • Арахамія також заявив, що місце Степанова може зайняти головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
  • У свою чергу Ляшко поки не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ.

Кабмін Верховна Рада Максим Степанов Михайло Радуцький
Зараз ви переглядаєте новину «Комітет ВР відмовився відправляти Степанова у відставку». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Дан Балан розповів, що насправді було між ним і Тіною Кароль на Голосі країниДан Балан розповів, що насправді було між ним і Тіною Кароль на Голосі країни Анна Різатдінова зізналася, як вони спілкуються з Онищенком, якого розушукують в УкраїніАнна Різатдінова зізналася, як вони спілкуються з Онищенком, якого розушукують в Україні Пора рити окопи в Херсонській областіПора рити окопи в Херсонській області Рішення суду щодо Медведчука - це боягузтво Офісу президентаРішення суду щодо Медведчука - це боягузтво Офісу президента Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старимиРечі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими

Останні новини

10:44
У МОЗ оновили зони карантину: два регіони "поміняли колір"
10:33
Безсоння: допоможуть ці шість натуральних засобів Відео
10:30
Експерти розкритикували законопроект про підвищення рентних ставок
10:21
Відставка голови МОЗ: експерт спрогнозував, чого чекати від можливого змінника Степанова Відео
10:21
"Вони злякалися": Кличко прокоментував візит правоохоронців до свого будинку Відео
Реклама
10:19
Названо п'ять дієтичних помилок, які підсилюють тягу до їжі Відео
10:13
Колишня ведуча 1+1 стала спікером України на Євробаченні 2021
10:01
Симптоми раку: п'ять ключових ознак, що головний біль може бути ознакою пухлини Відео
09:58
Про Євробачення-2021 і не тільки: чат із продюсером Денисом Путінцевим
09:52
Як почистити вуха швидко і без ватних паличок Відео
09:44
Передозування вітаміном D: симптоми і небезпечні наслідки Відео
09:40
Гороскоп на завтра 19 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: заборонений переворот та пограбування Відео
09:36
До Кличка нагрянули силовики: що відомо Відео
09:19
"Україно, пішла ти в д*пу": у Харкові жінка разом з дітьми публічно викинула український паспорт Відео
09:15
Як кинути палити: названо сім найбільш ефективних стратегій Відео
09:11
День ангела Ірини: як оригінально привітати іменинницю Фото
09:10
Чужі: чому влада вирішила "злити" декількох міністрів
09:09
Фінішні 80 кілометрів: як перетворити "Північний потік-2" на металобрухт Погляд
08:52
Мерзнете? Ось що ваше тіло намагається вам сказати Відео
08:45
Євросоюз на рік продовжив санкційний зашморг для Росії Відео
Реклама
08:16
Коронавірус в Україні 18 травня: знизилася кількість жертв і госпіталізованих Відео
08:09
"Все роблю на прохання Путіна і Порошенка": оприлюднено нові записи розмов Медведчука Відео
07:45
Дощі з грозами по всій країні: синоптик уточнила прогноз погоди на сьогодні Відео
07:37
У ресторані Києва дівчина мало не відкусила чоловікові статевий орган
07:08
Кандидати на виліт: що стоїть за відставкою ряду міністрів Погляд
07:03
На Львівщині вчителька погрожувала школяреві ножем і змусила їсти папір Відео
06:33
ЗМІ назвали можливе місце зустрічі Байдена і Путіна Відео
06:24
Гороскоп на 18 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: фатальний збіг та повний фарт Відео
06:01
Як правильно вдягатися після 50 років: хитрощі, які творять дива Відео
05:31
Обвал гривні: експерт спрогнозував, коли Україну спіткає важка криза
05:20
Прикмети про будинок, які допоможуть уникнути бід і сварок
05:13
Вибухи на військових складах в Чехії: з'явилися нові деталі у справі Петрова і Боширова Відео
05:01
Гола екс-солістка HiFi еротично показала сідниці на провокаційному фото
04:33
Звички, які спотворюють обличчя: ви точно цим грішите Відео
04:23
Шашлик з риби на мангалі: неймовірно простий і смачний рецепт Відео
03:56
10 нових електронних послуг: "Дія" масштабно оновилася Відео
03:02
Як подолати нічний апетит: дієтолог розкрила секрет
02:14
Україна потрапила в десятку учасників Євробачення за прогнозами букмекерів
00:51
Ексміністр дав рецепт позбавлення України від контролю МВФ Відео
00:19
Надя Дорофєєва показала апетитні сідниці в крихітному бікіні
Реклама
00:07
"Зуби збирали по асфальту": колишній санлікар Києва знесла і переїхала на швидкості дівчину Відео
17 травня, понеділок
23:33
Названо найшкідливіші каші, які призводять до хвороб Відео
22:59
Мінкульт "забанив" російських акторів через Крим
22:48
Рада терміново збереться на позачергове засідання з ініціативи Зеленського Відео
22:26
Кривава стрілянина в Казані: злочинця ізолювали у СІЗО Відео
22:25
Синоптики розповіли, коли в Україну повернеться суха погода Відео
22:09
У Приморському краї тренер бив білух та потрапив на відео Відео
22:04
Чат із політологом Юрієм Романенком
21:48
У Росії діти влаштували масову драку на турнірі з хокею Відео
21:22
У Києві п'яний водій на авто "злетів" на тролейбусних проводах Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти