"Комунікабельний і нічого не боїться": стали відомі прикмети хлопчика, що загубився на Говерлі

Олексій Стефанцев загубився на Говерлі / скріншот

Батьки 6-річного хлопчика, який загубився на Говерлі, розповіли, що дитина була разом з бабусею, а зникла раптово через велику кількість людей, пише "Громадське".

За словами батьків, вони вперше приїхали в гори.

"Моя сестра разом з чоловіком, з моєю мамою, моїми двома дітьми і її сином йшли на Говерлу. Звичайно, було дуже багато людей. Одні піднімалися, інші - спускалися. Загубитися серед людей було легше, ніж просто в лісі. Мама кликала Олексія, час від часу він повертався, а потім біг вперед, хотів наздогнати старшого брата. а вже якийсь момент вона його не побачила", - розповіла мати хлопчика Мар'яна Стефанців.

Бабуся відразу почала кликати дитину і питати у туристів, чи не бачили вони хлопчика. Деякі сказали, що схожа дитина спускалася з гори. Спочатку родичі шукали хлопчика самостійно, потім викликали рятувальників.

Тим часом, мати зниклого Олексія додає, що її син комунікабельний і припускає, що його хтось міг знайти і забрати до себе.

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"Особливість моєї дитини - коли вона образиться, то його докличешся, він буде мовчати і не відгукнеться. І може він образився на кого, тому так. Але я вже не знаю, що думати", - зазначила мати зниклого.

Всього до пошукових робіт залучено 196 осіб, 20 одиниць техніки, 7 собак і квадрокоптер.

Хлопчика шукають другу добу.

Прикмети Олексія Стефанцева: зріст 110 см, середньої статури, волосся коротке каштанове, очі карі. Був одягнений у зелену футболку, штани камуфляжного забарвлення, блакитну кепку з червоним козирком. Правоохоронці просять повідомляти будь-яку інформацію на лінію "102" або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0979765101.