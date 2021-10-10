Компанії не приймають цифрові документи: у Кабміні пояснили, що робити українцям

Якщо компанія відмовиться приймати заперечення щодо ситуації з цифровими документами, потрібно викликати поліцію - Банік / пресслужба Міністерства цифрової трансформації

В Україні з 23 серпня набув чинності закон, згідно з яким цифрові документи в застосунку Дія прирівнюються до фізичних документів. Однак перехід повністю наразі не відбувся, через що українці стикаються з низкою проблем.

У випадках, коли інстанції не приймають електронні документи, слід викликати поліцію, яка повинна скласти протокол про порушення закону. У найближчому майбутньому всі проблемні моменти повинні бути викорінені. Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік у інтерв'ю Главреду.читайте також"З'являються автоматично": у Мінцифрі роз'яснили важливі нюанси щодо штрафів у додатку Дія

Чиновник розповів про те, що процес впровадження електронних документів почався ще до того моменту, як набув чинності закон про прирівнювання цифрових і фізичних документів. Вже більше 1000 компаній і Центрів надання адміністративних послуг приймають цифрові документи, проте проблеми, як і раніше, присутні.

"Ми почали впроваджувати електронні документи ще до того, як набув чинності закон. Минулого літа у нас з'явилися електронні паспорти, які регулювалися постановою Кабінету міністрів. І відразу ж тоді з'явився відділ виробництва, який займався тим, що комунікував з державними органами, торговельними мережами, авіакомпаніями і т.д. У перехідний період встигли не всі - це факт, але швидкість дуже висока. Наразі більше 1000 компаній точно приймає цифрові документи: майже всі банки, переважна більшість ЦНАП. Цей процес ще триває, але з кожним днем все менше ситуацій, коли людині можуть відмовити в наданні послуг за цифровими документами", - розповів Банік.

За його словами, у разі відмови від прийому документів, українцям слід звертатися до служби підтримки, щоб в Дії зафіксували ситуацію. Якщо компанія не приймає заперечень, потрібно викликати поліцію, яка повинна скласти протокол про адміністративне порушення.

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"І передбачаючи питання про те, що робити, якщо відмовляють, то треба обов'язково повідомити в нашу службу підтримки, щоб ми це зафіксували. У нас була ситуація, коли людині відмовили (хоча ця компанія приймає цифрові документи) і з'ясувалося, що співробітник випустив з виду внутрішню інструкцію. Після цього компанія навіть зателефонувала клієнту і вибачилася. Якщо ж компанія не приймає, то можна навіть викликати поліцію і скласти протокол про адміністративне правопорушення, тому що це є порушенням закону", - зазначив чиновник.читайте також"Стануть доступними багато соціальних послуг": у Мінцифрі анонсували глобальне оновлення Дії

Також він додав, що будь-яких остаточних термінів з адаптації компаній до електронних документів наразі немає. Однак у Мінцифрі нагадують інстанціям про новий закон, а компанії поступово підключаються до процесу.

"Є така особливість - багато державних рішень до появи Міністерства цифрової трансформації з'являлися на папері швидко, а впроваджувалися дуже повільно. І особливо, якщо говорити з кимось із державного сектора, то багато хто скаже, що є постанова, але ніхто про неї не знає. Відповідно, Мінцифра швидко це впроваджує - не всі були готові до того, що це все так швидко запрацює і зараз швидко надолужують. Якихось окремих дедлайнів немає - ми всім нагадуємо про закон, який набув чинності, тому багато хто хоче уникнути неприємних ситуацій і максимально долучається", - підкреслив Мстислав Банік.

Нагадаємо, раніше керівник напрямку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік заявив, що Україна має намір до 2024 року повністю відмовитися від паперового документообігу. Вся інформація буде в реєстрах, а інстанції не зможуть вимагати паперових документів.