Кому прапор, кому борщ і вареники: українці назвали головні символи країни

Українці назвали головні символи країни, які найчастіше асоціюються з нашою державою. Деякі з них стали несподіванкою.
Українці вважають прапор, мова та гімн головними символами нашої країни. Саме ці речі найчастіше асоціюються у людей з Україною. Про це свідчать дані опитування "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".
Опитування було проведено серед п'яти тисяч українців у різних регіонах країни. 50% опитуваних громадян повідомили, що головним символом нашої держави залишається жовто-блакитний прапор; 41% переконані, що таким символом є українська мова, а 31% виступили за тризуб.
Що показово, східна частина України бачить українські символи дещо інакше – в цих регіонах люди частіше говорили про неформальні символи:
- борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно)
- українську природу (13% і 15% відповідно).
Крім того, там частіше називають головним символом український паспорт, на сході – 12%, на Донбасі – 17%. Водночас на заході частіше вибирають формальні символи:
- прапор – 55%,
- гімн – 46%,
- тризуб – 39%,
- мова – 53%
День Незалежності України: 30-та річниця
- Цього року 24 серпня Україна відзначатиме 30-ту річницю Незалежності. Святкові заходи з цієї нагоди тривають з 22 до 24 серпня.
- Протягом 3 днів по всій країні пройдуть понад 150 подій, об'єднує які слоган "ти у мене одна".
- Він символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.