Кому прапор, кому борщ і вареники: українці назвали головні символи країни

Українці назвали головні символи України / @ukraine.ua

Українці вважають прапор, мова та гімн головними символами нашої країни. Саме ці речі найчастіше асоціюються у людей з Україною. Про це свідчать дані опитування "Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя Незалежності України".

Опитування було проведено серед п'яти тисяч українців у різних регіонах країни. 50% опитуваних громадян повідомили, що головним символом нашої держави залишається жовто-блакитний прапор; 41% переконані, що таким символом є українська мова, а 31% виступили за тризуб.

Що показово, східна частина України бачить українські символи дещо інакше – в цих регіонах люди частіше говорили про неформальні символи:

борщ, сало, вареники (30% і 31% відповідно)

українську природу (13% і 15% відповідно).

Крім того, там частіше називають головним символом український паспорт, на сході – 12%, на Донбасі – 17%. Водночас на заході частіше вибирають формальні символи:

прапор – 55%,

гімн – 46%,

тризуб – 39%,

мова – 53%

Що українці вважають головними символами нашої країни / Фото Українського інституту майбутнього

День Незалежності України: 30-та річниця