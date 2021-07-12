"Концентрація залишається високою": Зеленський висловився з приводу відведення російських військ

Відведення військ було умовним / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не відвела своєї військ від українського кордону, як обіцяла це зробити раніше.

Про це він сказав у понеділок, 12 липня, під час брифінгу в Берліні з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Зеленський зазначив, що учасники "нормандського формату" повинні тиснути на Росію. Тільки таким чином віг бачить можливість для повернення незаконно анексованих українських територій.

"Сьогодні ви знаєте прекрасно є концентрація російських військ на нашому державному кордоні. Ця концентрація залишається високою, тому що відведення військ Росією було досить умовним і фактично таким, що не відбулося взагалі. Тому я вважаю, що" Північний потік-2", і я це пані Меркель сказав відверто, ми повинні все розглядати з Німеччиною, Францією та іншими учасниками "нормандського формату", оскільки - це невід'ємне питання безпеки в Україні", - заявив глава української держави.

Нагадаємо, в рамках сьогоднішнього брифінгу, Меркель заявила, що транзит газу, навіть у разі введення Північного потоку-2, повинен проходити через Україну.

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У свою чергу, Зеленський звернувся з проханням обговорювати питання енергетичної безпеки в рамках "нормандських" переговорів.

Крім цього, вона сказала, що влада Німеччини передасть Україні півтора мільйона доз вакцин від коронавірусу.

Меркель згадала і про Мінські угоди. Вона заявила, що " нам не вистачає прогресу в Мінських угодах. Україна на лінії розмежування відкрила багато КПВВ. На жаль, так не вчинили сепаратисти в Луганській і Донецькій областях. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої формули Штайнмаєра".

Також додамо, що сьогодні Володимир Путін у своїй статті звинуватив Україну в небажанні повернення окупованих територій.