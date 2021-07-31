Кінець епохи пекельних маршруток: у Києві запровадили нові правила перевезень - що змінюється

Замість мотлоху на колесах на дорогах Києва повинні з'явитися сучасні та комфортні автобуси.
У Києві вводять нові правила перевезення в маршрутних автобусах. Документ вже передано на підписання переможцям конкурсу на перевезення пасажирів на маршрутах міста.
Всім без винятку перевізникам, які працюють зараз і хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила, розповіли в КМДА.
"Замість мотлоху на колесах на дорогах Києва повинні з'явитися доступні, сучасні та комфортні автобуси", — стверджує київська влада.
У КМДА також назвали головні умови функціонування оновленого парку маршруток.
Основні зміни:
- Перевізники повинні забезпечити в салоні граничний температурний режим: влітку - не більше 22°C, взимку-не менше 15°C;
- Забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, іграшки) забруднення салону;
- У кожному автобусі має бути не менше п'яти кнопок зупинки на вимогу;
- У салоні повинен висіти плакат з наступною інформацією: ідентифікатори перевізника, дані про водія, способи зворотного зв'язку для пасажирів, права та обов'язки водія і пасажирів;
- Водії повинні бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж про особливості посадки / висадки пасажирів з інвалідністю;
- Водіям Категорично забороняється курити в салоні автобуса;
- Надання послуги водіями має здійснюватися українською мовою.
Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрований законопроект № 4383, який пропонує нову модель громадського транспорту, відповідно до якої, використання маршруток стане неприйнятним.
Автор: Олексій Тичина