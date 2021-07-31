Кінець епохи пекельних маршруток: у Києві запровадили нові правила перевезень - що змінюється

У Києві вводять нові правила для маршруток / УНІАН

У Києві вводять нові правила перевезення в маршрутних автобусах. Документ вже передано на підписання переможцям конкурсу на перевезення пасажирів на маршрутах міста.

Всім без винятку перевізникам, які працюють зараз і хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила, розповіли в КМДА.

"Замість мотлоху на колесах на дорогах Києва повинні з'явитися доступні, сучасні та комфортні автобуси", — стверджує київська влада.

У КМДА також назвали головні умови функціонування оновленого парку маршруток.

Основні зміни:

Перевізники повинні забезпечити в салоні граничний температурний режим: влітку - не більше 22°C, взимку-не менше 15°C;

Забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, іграшки) забруднення салону;

У кожному автобусі має бути не менше п'яти кнопок зупинки на вимогу;

У салоні повинен висіти плакат з наступною інформацією: ідентифікатори перевізника, дані про водія, способи зворотного зв'язку для пасажирів, права та обов'язки водія і пасажирів;

Водії повинні бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж про особливості посадки / висадки пасажирів з інвалідністю;

Водіям Категорично забороняється курити в салоні автобуса;

Надання послуги водіями має здійснюватися українською мовою.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрований законопроект № 4383, який пропонує нову модель громадського транспорту, відповідно до якої, використання маршруток стане неприйнятним.