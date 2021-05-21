Кінець "епохи Медведчука": кум Путіна відповів на гучну заяву Зеленського

Віктор Медведчук / Reuters

Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про завершення в Україні "епохи Медведчука".

Про це підозрюваний у держзраді кум президента Російської Федерації Володимира Путіна заявив журналістам перед розглядом судом апеляційних скарг на обраний йому запобіжний захід у кримінальному провадженні щодо державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

"Я думаю, що він видав бажане за дійсне", - заявив Медведчук, коментуючи висловлювання президента.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ході прес-конференції заявив, що в Україні покладено початок завершенню епохи корупції.

"В Україні закінчується епоха Медведчука, закінчується епоха корупції. Ми чистимо вертикалі, побудовані великим бізнесом в кожній інституції держави, в кожному міністерстві, в парламенті. Ми почали завершення цієї епохи. І я закінчу цю епоху", - сказав глава держави.

читайте такожЕксперт спрогнозував несподівану "відповідь" Путіна за арешт Медведчука

Справа Віктора Медведчука: