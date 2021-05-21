Кінець "епохи Медведчука": кум Путіна відповів на гучну заяву Зеленського

Віктор Медведчук відреагував на резонансні слова президента.
Народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Віктор Медведчук прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про завершення в Україні "епохи Медведчука".
Про це підозрюваний у держзраді кум президента Російської Федерації Володимира Путіна заявив журналістам перед розглядом судом апеляційних скарг на обраний йому запобіжний захід у кримінальному провадженні щодо державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
"Я думаю, що він видав бажане за дійсне", - заявив Медведчук, коментуючи висловлювання президента.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в ході прес-конференції заявив, що в Україні покладено початок завершенню епохи корупції.
"В Україні закінчується епоха Медведчука, закінчується епоха корупції. Ми чистимо вертикалі, побудовані великим бізнесом в кожній інституції держави, в кожному міністерстві, в парламенті. Ми почали завершення цієї епохи. І я закінчу цю епоху", - сказав глава держави.
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Справа Віктора Медведчука:
- Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
- 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни
- Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
- Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".