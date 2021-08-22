Конфуз в СБУ: випускникам Академії вручили Іменні медалі від Баканова

В СБУ викарбували пам'ятну медаль з ім'ям чинного глави спецслужби.
Випускникам Академії Служби безпеки України вручили Іменні медалі з ім'ям голови СБУ Івана Баканова.
Вперше в історії Служби безпеки України була викарбувана пам'ятна медаль з ім'ям чинного глави СБУ, повідомляє zn.ua з посиланням на високопоставленого співробітника спецслужби.
"Ні першому голові СБУ Євгену Марчуку, ні двічі голові Служби Володимиру Радченку подібне в голову не приходило", - пише видання.
"Пафос при врученні був такий, ніби вручали від заслуженого, героїчного ветерана українських спецслужб", - додав офіцер СБУ.
Нагадаємо, раніше співробітники НАБУ влаштували погоню за авто СБУ, в якому перевозили колишнього суддю Миколу Чауса.
Зокрема, НАБУ намагалося наздогнати автобус СБУ, в якому знаходився одіозний екс-суддя-втікач Микола Чаус. Його сьогодні вранці затримали на Вінничині в одних трусах.
Тим не менш, СБУ неодноразово блокувала рух детективів антикорупційного бюро.