"Контрабанда" зброї до Білорусі з України: в ДПС відповіли на звинувачення Лукашенка

Звинувачення Лукашенка щодо контрабанди зброї з України до Білорусі безпідставні - ДПС / 100.gpk.gov.by

Співробітники Державної прикордонної служби України з початку 2021 року затримали на кордоні з республікою Білорусь 27 одиниць зброї. Білорусь за останні 5 місяців зупинила ввезення на українську територію 4 одиниць зброї та 10 боєприпасів. Минулого року за аналогічний період було зупинено переправлення 33 одиниць зброї на українсько-білоруській ділянці кордону. Звинувачення глави РБ Олександра Лукашенка є необґрунтованими. Про це заявили в ДПС.

У пресслужбі відомства розповіли про те, що прикордонники з початку року зупинили спроби перевезти з України до Білорусі 27 одиниць зброї, з них 12 одиниць мисливської зброї, 13 – холодної та по одній одиниці газової та пневматичної.

У 2020 року за такий же період було зупинено перевезення 33 одиниць зброї. На суміжній ділянці кордону двох держав такі показники ще нижчі.

При цьому в ДПС також вказали, що українські та білоруські прикордонні відомства щомісяця обмінюються інформацією щодо запобігання діяльності з незаконного переправлення зброї.читайте такожЛукашенко не зміг "закрити" кордони з Україною: люди перетинають КПП наче й не було нічого

За даними Мінська, за 5 місяців 2021 року на в'їзд і виїзд білоруською стороною було зупинено переправлення 4 одиниць зброї і 10 боєприпасів. Причому мова йде про всі пункти пропуску. А минулого року Прикордонкомітет Білорусі відзначав у своїх звітах зниження в 6,9 разів кількості виявленої зброї на кордоні з українською державою.

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Таким чином, у Держприкордонслужбі уточнили, що звинувачення Лукашенка є необґрунтованими.

"Так, всі заяви білоруських політиків про потоки контрабанди зброї з України – безпідставні. Навпаки, з серпня минулого року українські прикордонники на кордоні з Білоруссю несуть службу в посиленому режимі, що сприяло зменшенню протиправної діяльності на цій ділянці", - підкреслюється у повідомленні ДПС.

Звинувачення Лукашенка в "контрабанді" зброї з України до Білорусі

Глава Білорусі Олександр Лукашенко у грудні минулого року заявляв, що співробітники білоруського КДБ затримали "банду Автуховича", яка нібито здійснювала незаконні перевезення зброї до білоруської республіки транзитом через Україну.

У відповідь в ДПС заявили, що з початку 2020 року Україна зафіксувала спроби переправлення 48 одиниць зброї з території Білорусі. За словами спікера відомства Андрія Демченка, заяви Лукашенка не підкріплені реальними фактами.

2 липня Лукашенко сказав, що він доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною через нібито контрабанду зброї до Білорусі з української території.