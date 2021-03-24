Контррозвідка СБУ спіймала на Волині білоруського шпигуна

СБУ затримала агента КДБ Білорусі / УНІАН

Контррозвідка Служби безпеки України викрила у Волинській області громадянина Білорусі, завербованого білоруським Комітетом держбезпеки.

Як йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, за їхніми даними куратори з іноземної спецслужби давали агенту завдання зі збору інформації про ситуацію в прикордонні, захищеності кордону України, порядку охорони, технічному оснащенні та особовому складі прикордонної служби, а також компромату на прикордонників і митників.

"З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційної співпраці військовослужбовців ДПС України з числа секретоносіїв", - кажуть в СБУ.

Куратори також вимагали налагодити канали переправлення зброї та товарів подвійного призначення через кордон.

"Ця діяльність серед іншого була націлена на організацію провокацій і створення інформаційних приводів для звинувачень України в нібито поставках зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Білорусі", — підсумували в Службі безпеки.

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Затриманому пред'явили підозру за ч.1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

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