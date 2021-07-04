Контрудар України і НАТО по Росії в Чорному морі: у ВМС зробили попередження Москві

Учасники Sea Breeze - 2021 готові до військових провокацій Росії в Чорному морі - Неїжпапа / УНІАН

Уздовж узбережжя захопленого Росією Криму базуються кораблі Чорноморського, Балтійського і Північного російських флотів. Вони продовжують спостерігати за навчаннями Sea Breeze. Не виключено сценарію, за якого росіяни підуть на провокацію, однак у країн-учасниць навчань є певний алгоритм дій в таких випадках. Про це заявив командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа.

У інтерв'ю Радіо Свобода контрадмірал розповів про те, що кораблі ЧФ РФ базуються вздовж узбережжя окупованого Криму, а вже з квітня поточного року там також на постійній основі знаходяться кораблі Балтійського і Північного російських флотів.

За його словами, вони здійснюють спостереження за діями учасників військових маневрів Sea Breeze. Не виключено, що росіяни можуть піти на провокації, проте країни-учасниці навчань готова до такого розвитку подій.

"Таким чином, провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників Sea Breeze існують відпрацьовані процедури", - підкреслив Олексій Неїжпапа.читайте такожНавчання України та США Sea Breeze-2021: Росія підняла бойову авіацію над Чорним морем

Нагадаємо, в аналітичному матеріалі Defense Express раніше говорилося про те, що якщо росіяни блокуватимуть Керченську протоку, українці можуть відкрити вогонь на поразку по російських кораблях.

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