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Контрудар України і НАТО по Росії в Чорному морі: у ВМС зробили попередження Москві

4 липня 2021, 11:29

Росія може піти на провокації в Чорному морі проти учасників навчань Sea Breeze, сказав Олексій Неїжпапа.

НАТО
Учасники Sea Breeze - 2021 готові до військових провокацій Росії в Чорному морі - Неїжпапа / УНІАН

Уздовж узбережжя захопленого Росією Криму базуються кораблі Чорноморського, Балтійського і Північного російських флотів. Вони продовжують спостерігати за навчаннями Sea Breeze. Не виключено сценарію, за якого росіяни підуть на провокацію, однак у країн-учасниць навчань є певний алгоритм дій в таких випадках. Про це заявив командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа.

У інтерв'ю Радіо Свобода контрадмірал розповів про те, що кораблі ЧФ РФ базуються вздовж узбережжя окупованого Криму, а вже з квітня поточного року там також на постійній основі знаходяться кораблі Балтійського і Північного російських флотів.

За його словами, вони здійснюють спостереження за діями учасників військових маневрів Sea Breeze. Не виключено, що росіяни можуть піти на провокації, проте країни-учасниці навчань готова до такого розвитку подій.

"Таким чином, провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників Sea Breeze існують відпрацьовані процедури", - підкреслив Олексій Неїжпапа.читайте такожНавчання України та США Sea Breeze-2021: Росія підняла бойову авіацію над Чорним морем

Нагадаємо, в аналітичному матеріалі Defense Express раніше говорилося про те, що якщо росіяни блокуватимуть Керченську протоку, українці можуть відкрити вогонь на поразку по російських кораблях.

Ситуація з британським есмінцем Defender біля берегів Криму

  • У Міноборони Росії 24 червня заявили про те, що російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у напрямку есмінця Великобританії Defender, який курсував в акваторії Чорного моря в 12 кілометрах від захопленого росіянами Криму. У відомстві стверджували, що бомбардувальник Су-24М здійснив попереджувальне бомбометання за курсом руху британського корабля.
  • У МЗС України сказали, що подібний інцидент демонструє спробу Росії посилити свій вплив у чорноморській та азовській акваторіях. Київ закликав зміцнити взаємодію з НАТО у Чорному морі.
  • У Британії спростували інформацію, згідно з якою Росія здійснила превентивні обстріли есмінця Defender. Британці заявили, що їх корабель нічого не порушував, тому що рухався в територіальних водах України відповідно до міжнародного законодавства.
  • У російському оборонному відомстві пізніше назвали британський есмінець "жирною ціллю для протикорабельних комплексів ЧФ РФ" і закликали Лондон і Вашингтон не відправляти свої військові кораблі до акваторії Чорного моря біля захопленого Криму.
  • При цьому у МЗС Росії пригрозили "скинути бомби" за курсом корабля або самої цілі у тому випадку, якщо іноземні військові кораблі з'являться в Чорному морі біля Криму.
новини Росії Sea Breeze ВМС України новини України Олексій Неїжпапа
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