Контрудар України і НАТО по Росії в Чорному морі: у ВМС зробили попередження Москві

Росія може піти на провокації в Чорному морі проти учасників навчань Sea Breeze, сказав Олексій Неїжпапа.
Уздовж узбережжя захопленого Росією Криму базуються кораблі Чорноморського, Балтійського і Північного російських флотів. Вони продовжують спостерігати за навчаннями Sea Breeze. Не виключено сценарію, за якого росіяни підуть на провокацію, однак у країн-учасниць навчань є певний алгоритм дій в таких випадках. Про це заявив командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа.
У інтерв'ю Радіо Свобода контрадмірал розповів про те, що кораблі ЧФ РФ базуються вздовж узбережжя окупованого Криму, а вже з квітня поточного року там також на постійній основі знаходяться кораблі Балтійського і Північного російських флотів.
За його словами, вони здійснюють спостереження за діями учасників військових маневрів Sea Breeze. Не виключено, що росіяни можуть піти на провокації, проте країни-учасниці навчань готова до такого розвитку подій.
"Таким чином, провокацій з боку Російської Федерації не виключаємо: на цей випадок на кораблях учасників Sea Breeze існують відпрацьовані процедури", - підкреслив Олексій Неїжпапа.читайте такожНавчання України та США Sea Breeze-2021: Росія підняла бойову авіацію над Чорним морем
Нагадаємо, в аналітичному матеріалі Defense Express раніше говорилося про те, що якщо росіяни блокуватимуть Керченську протоку, українці можуть відкрити вогонь на поразку по російських кораблях.
Ситуація з британським есмінцем Defender біля берегів Криму
- У Міноборони Росії 24 червня заявили про те, що російський корабель відкрив попереджувальний вогонь у напрямку есмінця Великобританії Defender, який курсував в акваторії Чорного моря в 12 кілометрах від захопленого росіянами Криму. У відомстві стверджували, що бомбардувальник Су-24М здійснив попереджувальне бомбометання за курсом руху британського корабля.
- У МЗС України сказали, що подібний інцидент демонструє спробу Росії посилити свій вплив у чорноморській та азовській акваторіях. Київ закликав зміцнити взаємодію з НАТО у Чорному морі.
- У Британії спростували інформацію, згідно з якою Росія здійснила превентивні обстріли есмінця Defender. Британці заявили, що їх корабель нічого не порушував, тому що рухався в територіальних водах України відповідно до міжнародного законодавства.
- У російському оборонному відомстві пізніше назвали британський есмінець "жирною ціллю для протикорабельних комплексів ЧФ РФ" і закликали Лондон і Вашингтон не відправляти свої військові кораблі до акваторії Чорного моря біля захопленого Криму.
- При цьому у МЗС Росії пригрозили "скинути бомби" за курсом корабля або самої цілі у тому випадку, якщо іноземні військові кораблі з'являться в Чорному морі біля Криму.