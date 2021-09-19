Контрудар ЗСУ: у Кравчука розкрили несподіваний сценарій звільнення Донбасу

Президент Росії Володимир Путін не залишить спроб змусити Україну підкоритися і потрапити під вплив РФ, заявив представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

"Я думаю, що, врешті-решт, у нього не залишиться іншого інструменту, як, дійсно, якась військова операція", - підкреслив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

Водночас він підкреслив, що не впевнений у тому, що така спроба буде виключно на Донбасі, при цьому вважає, що такий сценарій неминучий.

"Але я впевнений в тому, що це не буде тривала військова операція. Я не думаю, що вона сприятливо завершиться для Росії. Сьогодні вже, я думаю, час втрачено для того, щоб нас "поставити на коліна" саме військовим шляхом", - говорить учасник переговорів у ТКГ.

Він також оцінив ймовірність звільнення Україною захопленого Росією Донбасу військовим шляхом.

Реклама

"У військовому плані, я думаю, ми можемо звільнити Донбас. Але треба прораховувати політичні наслідки цього, дипломатичні", - додав Гармаш.

читайте такожРембо на Донбасі: боєць ЗСУ поодинці знищив п'ятьох найманців, які порушували перемир'я

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Україна піде в наступ на Донбасі у разі нападу Росії.

Він підкреслив, що повинні скластися екстраординарні умови, щоб ЗСУ пішли в наступ.

Радник глави ОП переконаний в тому, що наступ на Донбасі загрожує втратами серед мирного населення, яке, переважно, складають українські громадяни.